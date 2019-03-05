الأمم المتحدة تشير إلى زيادة غير مسبوقة في مضبوطات مكافحة المخدرات في جنوب آسيا

أشارت هيئة مراقبة المخدرات الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى ضبط كميات غير مسبوقة من المخدرات في جنوب آسيا.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2018: "حجم غير مسبوق من مضبوطات مكافحة المخدرات في المنطقة: في عام 2017، ضبطت الهند وبنغلاديش كميات قياسية من الماريخوانا [أكثر من 350 طنا وحوالي 70 طنا، على التوالي]، ولا تزال المخدرات في هاتين الدولتين أكثر انتشارا في المنطقة من حيث الزراعة والاستهلاك غير القانوني".

© Sputnik . Maxim Bogodvid المخدرات تجتاح إحدى محافظات العراق وفشل حكومي في الحد منها

وذكر التقرير أنه في الهند وبنغلاديش وسريلانكا، سجلت زيادة ملحوظة في ضبط المواد المخدرة، ولا سيما من الهيروين المنتج بصورة غير مشروعة.

وأضاف التقرير: "في الهند، تبين أن مساحة محاصيل الخشخاش "الأفيوني" غير المشروعة في عام 2017 كانت تفوق مساحة المحاصيل الشرعية".

ووفقاً لهيئة مراقبة المخدرات الدولية، فإن الهند منذ عام 2011، تشكل المصدر الرئيسي لترامادول، الذي يتم ضبطه في جميع أنحاء العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، يشير تقرير الهيئة إلى أن 3.6 طن من الميتامفيتامين قد ضبطت في بنغلاديش في عام 2017، وهي أكبر كمية في الثماني سنوات الأخيرة.