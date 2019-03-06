هجوم انتحاري في مدينة جلال آباد الأفغانية

أعلن مسؤول أفغاني أن انتحاريا فجر نفسه، صباح اليوم الأربعاء، في مدينة جلال آباد عاصمة ولاية نانغارهار شرقي أفغانستان.

© Sputnik . T. Azim غارة خاطئة تقتل 12 من عناصر القوات الشعبية وسط أفغانستان

وقال المتحدث باسم حاكم نانغارهار عطا الله خوجاني: "الانتحاري فجر نفسه أمام مكتب شركة بناء قرب مطار مدينة جلال آباد"، مضيفا أن "فرق الأمن تبادلت إطلاق النار مع مسلحين بعد الانفجار"، وذلك وفقا لـ" رويترز ".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وتشهد أفغانستان مواجهات تكاد تتكرر يوميا بين قوات الشرطة والجيش الأفغاني من جهة، ومقاتلي حركة طالبان، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين ومن المدنيين.