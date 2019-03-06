المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يغادر منصبه لهذا السبب

قالت وكالة الأنباء الإيرانية، إن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الحالي، غادر منصبه الذي بقي فيه منذ يونيو/حزيران 2016.

وذكرت الوكالة أن قاسمي سيصبح سفيرا لإيران في باريس، فيما قدمت فرنسا أيضا، فيليب تيه بو، سفيرا جديدا لدى طهران، وتم اختياره خلفا لفرانسوا سنمو.

بهرام قاسمي كان قد شغل سابقا منصب سفير إيران لدي أيرلندا وإسبانيا وإيطاليا، كما شغل رئاسة الدائرة السياسية الثانية في وزارة الخارجية.

كما تولى قاسمي منصب رئيس الدائرة السياسية الثانية، ورئيس الدائرة السياسية الأولى لدول الكومنولث، والمدير العام لدائرة أوروبا الغربية بوزارة الخارجية، ومساعد رئيس مركز البحوث الدولية بمركز الدراسات الاستراتيجية.

أما السفير الفرنسي الجديد لدى طهران، كان ممثل فرنسا السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومدير اللجنة النووية الفرنسية في شؤون العلاقات الدولية.

كما تولى حقيبة سفارة فرنسا في باكستان من عام 2011 حتى 2014، وكان سفيرا لدى كوريا الجنوبية من عام 2005 حتى 2009، ومن الأشخاص الذين يمتلكون خبرة تجاه قضايا الدول الآسيوية.