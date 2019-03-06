دولة جديدة سترسل جنودها إلى العراق

أعلن رئيس جمهورية الجبل الأسود، ميلو دجوكانوفيتش، اليوم الأربعاء، أن برلمان بلاده ينظر في مشروع قرار للمشاركة في بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق للتصديق عليه.

© REUTERS / THAIER AL-SUDANI ستولتنبرغ: الناتو والاتحاد الأوروبي سيزيدا وجودهما في العراق . وقال دجوكانوفيتش عقب اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: "أستطيع أن أقول إننا ننفذ كل التزاماتنا تجاه المشاركة في البعثات الدولية. عدد ممثلينا في البعثات الدولية وبعثات حلف الناتو إلى تزايد. في العام الماضي أخذنا على عاتقنا التزامات ومسؤوليات جديدة في كوسوفو وليبيا، وأحلنا إلى البرلمان مشروع قرار للمشاركة في بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق للتصديق عليه".

كما أشار دجوكانوفيتش إلى أن بلاده ملتزمة بالالتزامات الأخرى التي تعهدت بها للتحالف، ووافقت على خطة وطنية للمشاركة في توزيع الأعباء المالية لتمويل حلف الناتو.

يذكر أن الجبل الأسود انضمت إلى حلف شمال الأطلسي في حزيران/يونيو 2017، على الرغم من احتجاجات المواطنين.