منافس نتنياهو يتعهد "بالانفصال" عن الفلسطينيين

تعهد حزب "الأزرق والأبيض" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بتبني سياسة "الانفصال" عن الفلسطينيين، دون الإشارة إلى دعم هدف الفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، يمثل الحزب المنتمي لتيار الوسط، أكبر تهديد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة.

© AP Photo / Adel Hana بعد إعلان نتنياهو... "حماس" ترد على إسرائيل

لكن الرجل الثاني في الحزب، وهو وزير المالية السابق يائير لابيد، توقع أن يؤدي الانفصال عن الفلسطينيين في نهاية المطاف إلى إقامة دولتهم المستقلة إلى جانب إسرائيل.

ويتكتم "حزب الأزرق والأبيض" بقيادة رئيس الأركان السابق بالجيش، بيني جانتس، على هذه القضية منذ أسابيع بينما تزداد قبولا في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقررة في التاسع من أبريل/نيسان المقبل.

وفي برنامجه الانتخابي الذي أعلنه اليوم الأربعاء، قال حزب "الأزرق والأبيض" إنه بمجرد أن يصل إلى السلطة سيجري محادثات مع دول عربية "ويكثف عملية الانفصال عن الفلسطينيين مع ضمان الالتزام التام بأمن إسرائيل القومي".

وينص البرنامج على أن تحتفظ إسرائيل بسيطرتها على غور الأردن وأراضي في الضفة الغربية.