معظم الأمريكيين يعارضون بدء عملية حجب الثقة عن ترامب

أظهرت نتائج استطلاع للآراء، أجرته جامعة كوينبيكا الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن أغلبية المواطنين الأمريكيين يرون أنه لا يجب على الكونغرس البدء بعملية حجب الثقة عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

موسكو — سبوتنيك. أظهرت نتائج البحث، بأن البدء بعملية حجب الثقة عن ترامب حصل على تأييد 35 بالمئة من المستطلعة آراؤهم، بينما عارضه 59 بالمئة منهم.

وفي الوقت نفسه، وبحسب بيان الجامعة، يعتقد غالبية المشاركين في الاستطلاع (58 بالمئة مقابل 35 بالمئة) بأن الكونغرس يجب أن يحقق بشكل أكثر نشاطًا في "تصريحات مايكل كوهين (محامي ترامب السابق) حول سلوكه غير الأخلاقي وغير القانوني".

ويعتقد العديد من الأمريكيين (64 بالمئة مقابل 24 بالمئة)، وفقًا لبيانات الاستطلاع، أن ترامب، ارتكب جرائم قبل أن يصبح رئيسًا للدولة، وفي تقييم ما إذا كان الرئيس الأمريكي متورطًا في أنشطة غير قانونية خلال فترة توليه رئاسة الدولة، جاء رأي المشاركين في الاستطلاع كالتالي (45 بالمئة مقابل 43 بالمئة).

وتم إجراء المسح، الذي شارك به 1120 ناخباً، مسجلاً في الولايات المتحدة، في الفترة من 1 إلى 4 آذار/ مارس. وأجاب المستطلعة آراؤهم عن الأسئلة عبر الهاتف. وكان الخطأ الهامشي للعينات هو 3.4 نقطة مئوية.

ويحقق المدعي الخاص روبرت مولر، منذ 2017، في قضية "تآمر" ترامب مع روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ونفى الكرملين والبيت الأبيض أي علاقات بين موسكو وترامب.

ونفت روسيا في أكثر من مناسبة، اتهامات الاستخبارات الأميركية بمحاولة التأثير على حملة الانتخابات في الولايات المتحدة، وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، متحدثا عن التدخل الروسي المزعوم بانتخابات الولايات المتحدة وبلدان أخرى، بأنه لا يوجد دليل يدعم ذلك. وأعلن مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، جون بولتون أيضا،ً بأنه تلقى تأكيدات من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا لم تتدخل في الانتخابات الأمريكية.