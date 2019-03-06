انخفاض إمدادات النفط من فنزويلا إلى أمريكا 2.5 مرة خلال أسبوع

انخفضت إمدادات النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة الأسبوع المنتهي في 1 آذار/ مارس، 2.5 مرة، حتى 83 ألف برميل نفط في اليوم، وفقا للمراجعة الأسبوعية لقسم إدارة معلومات الطاقة في وزارة الطاقة الأمريكية.

© AFP 2018 / Robyn Beck فنزويلا تعتزم نقل مكتب شركة النفط الوطنية من لشبونة إلى موسكو

موسكو — سبوتنيك . في الوقت نفسه، انخفضت كمية إمدادات النفط الفنزويلية بنسبة 6.9 مرات، من حيث القيمة السنوية، (قبل عام، اشترت الولايات المتحدة 570 ألف برميل نفط فنزويلي في اليوم، للأسبوع المنتهي في 2 مارس).

وبنتيجة الأسبوع السابق ، 22 شباط/ فبراير، خفضت الولايات المتحدة واردات النفط من فنزويلا حوالي ثلاث مرات، إلى 208 ألف برميل في اليوم.

هذا وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 28 كانون الثاني/ يناير، عن فرض عقوبات ضد شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة "بي دي في إس إيه"، وتجميد أصولها ومصالحها في ولايتها القضائية، وحظرت أيضًا التعامل معها. ووفقا للبيت الأبيض، فإن خسائر إمدادات النفط ستبلغ 11 مليار دولار. في وقت سابق، أوضحت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، قرار نقل مكتب شركة النفط الفنزويلية من لشبونة إلى موسكو تحديدا، بأن أوروبا لا توفر الضمانات اللازمة لحماية الأصول.