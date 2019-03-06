انخفاض إمدادات النفط من فنزويلا إلى أمريكا 2.5 مرة خلال أسبوع

وبنتيجة الأسبوع السابق ، 22 شباط/ فبراير، خفضت الولايات المتحدة واردات النفط من فنزويلا حوالي ثلاث مرات، إلى 208 ألف برميل في اليوم.
هذا وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 28 كانون الثاني/ يناير، عن فرض عقوبات ضد شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة "بي دي في إس إيه"، وتجميد أصولها ومصالحها في ولايتها القضائية، وحظرت أيضًا التعامل معها. ووفقا للبيت الأبيض، فإن خسائر إمدادات النفط ستبلغ 11 مليار دولار. في وقت سابق، أوضحت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، قرار نقل مكتب شركة النفط الفنزويلية من لشبونة إلى موسكو تحديدا، بأن أوروبا لا توفر الضمانات اللازمة لحماية الأصول.
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