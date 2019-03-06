وسط فشل جديد لـ"القبة الحديدية"... غارات إسرائيلية على غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، أن عددا من المواطنين الفلسطينيين، أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في فعاليات "الإرباك الليلي" شرق غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي، إصابة 4 مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي، شرق القطاع. وذلك بالتزامن مع توافد العشرات من الشبان الفلسطينيين مساء اليوم، إلى مخيم العودة شرق مدينة غزة، وشاركوا في فعاليات "الإرباك الليلي" المختلفة.

שתי רקטות נורו לעבר יישובי עוטף עזה; דיווח: צה"ל תוקף בתגובה • @bokeralmog ו-@OrHeller עם הפרטים המלאים >> https://t.co/HSViDASUjn



(צילום: דובר צה"ל) pic.twitter.com/qPKiM8TR1y — החדשות 13 (@newsisrael13) March 6, 2019

ذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الأربعاء، أن صاروخين من قطاع غزة سقطا في منطقة مفتوحة من مستوطنات غلاف غزة، دون وقوع إصابات، ولم تنجح منظومة "القبة الحديدية" في اعتراضهما.

דיווחים: צה"ל תוקף בשעה זו בעזה בירי טנקים בתגובה לשיגורי רקטות מהרצועה@TsahiDabush — גלצ (@GLZRadio) March 6, 2019

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي يهاجم، في هذه الساعة، قطاع غزة بصواريخ من دبابات الجيش، بدعوى الرد على صواريخ وقذائف فلسطينية أطلقت من قطاع غزة.