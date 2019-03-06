وسط فشل جديد لـ"القبة الحديدية"... غارات إسرائيلية على غزة

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي، إصابة 4 مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي، شرق القطاع. وذلك بالتزامن مع توافد العشرات من الشبان الفلسطينيين مساء اليوم، إلى مخيم العودة شرق مدينة غزة، وشاركوا في فعاليات "الإرباك الليلي" المختلفة.
שתי רקטות נורו לעבר יישובי עוטף עזה; דיווח: צה"ל תוקף בתגובה • @bokeralmog ו-@OrHeller עם הפרטים המלאים >> https://t.co/HSViDASUjn— החדשות 13 (@newsisrael13) March 6, 2019
(צילום: דובר צה"ל) pic.twitter.com/qPKiM8TR1y
ذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الأربعاء، أن صاروخين من قطاع غزة سقطا في منطقة مفتوحة من مستوطنات غلاف غزة، دون وقوع إصابات، ولم تنجح منظومة "القبة الحديدية" في اعتراضهما.
דיווחים: צה"ל תוקף בשעה זו בעזה בירי טנקים בתגובה לשיגורי רקטות מהרצועה@TsahiDabush— גלצ (@GLZRadio) March 6, 2019
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي يهاجم، في هذه الساعة، قطاع غزة بصواريخ من دبابات الجيش، بدعوى الرد على صواريخ وقذائف فلسطينية أطلقت من قطاع غزة.
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