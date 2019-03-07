بومبيو يحث أكراد العراق لتشكيل حكومة إقليمية بأسرع وقت ممكن

واشنطن — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو في إحاطة إعلامية للصحفيين، اليوم الخميس، أن" وزير الخارجية (بومبيو) شدد على أهمية تشكيل حكومة إقليم كردستان، لكي تلبي تطلعات شعب كردستان العراق".

وأشار بالادينو إلى أن بومبيو أكد لبارزاني عزم الولايات المتحدة للعمل مع العراق بدعوة من السلطات لتدمير تنظيم " داعش " الإرهابي (المحظورة في روسيا والعديد من الدول الأخرى).

يذكر أن التوترات بين بغداد وأربيل تفاقمت بعد إجراء سلطات إقليم كردستان العراق استفتاء حول الاستقلال يوم 25 أيلول/سبتمبر الماضي، اعتبرته السلطات العراقية غير دستور وغير شرعي.

ودخلت القوات الاتحادية مدينة كركوك لفرض الأمن فيها، حسبما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيد العبادي، وذلك بالتزامن مع انسحاب قوات البيشمركة الكردية منها.