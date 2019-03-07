حريق في كولومبيا بعد انفجار يستهدف خط أنابيب نفط

أعلنت شركة إيكوبترول الحكومية للنفط في كولومبيا، اليوم الخميس، أن قنبلة تسببت في اندلاع حريق في جزء من خط أنابيب تراساندينو، في رابع هجوم يتعرض له خط أنابيب النفط هذا العام.

© REUTERS / HENRY ROMERO عدد قتلى انفجار خط أنابيب بالمكسيك يرتفع ليصل إلى 96 شخصا

وأضافت الشركة في بيان لها أن الهجوم وقع في إقليم نارينو الغربي قرب الحدود مع الإكوادور.

وتابعت الشركة في بيانها أن خط الأنابيب لم يكن يضخ نفطا وقت الهجوم، وإن الشركة تعمل من أجل السيطرة على الحريق.

ووقع أكثر من 12 هجوما على خطوط أنابيب كولومبية منذ بداية العام وحتى الآن. وظل خط أنابيب كانو ليمون الذي يبلغ طوله 780 كيلومترا مغلقا معظم أوقات العام الماضي بسبب وقوع أكثر من 80 تفجيرا.

ورغم أن إيكوبترول لم تضع اللوم على أي جماعة في الهجوم، فإن جماعة جيش التحرير الوطني اليساري التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية غالبا ما تشن هجمات على البنية التحتية للنفط في كولومبيا.