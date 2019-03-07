ترامب يتحدث عن "خيبة أمله" في زعيم كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيشعر بخيبة أمل شديدة في زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إذا ثبتت صحة تقارير عن أن بيونغ يانغ تعيد بناء موقع لإطلاق الصواريخ.

ووفقا لما نشرته تقارير صحفية، ذكرت مصادر أن العمل يجري لترميم جزء من محطة "سوهاي" لإطلاق الأقمار الصناعية في كوريا الشمالية برغم عقد ثاني اجتماع بين ترامب وكيم في هانوي الأسبوع الماضي.

وردا على سؤال بشأن ما إن كانت كوريا الشمالية تنكث وعدها، قال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "سيخيب أملي بشدة إذا كان هذا يحدث".

وأضاف: "سنرى. من السابق لأوانه قول هذا، إنه تقرير مبدئي. لكنني سأشعر بخيبة أمل شديدة تجاه الزعيم كيم ولا أعتقد أن هذا سيحدث لكننا سنرى. سنراقب وسيتكشف الأمر في النهاية".

وبدأت كوريا الشمالية تفكيك موقع لاختبار محركات صواريخ في "سوهاي" في العام الماضي، بعدما تعهدت بذلك في أول قمة مع ترامب في يونيو/حزيران.

وانهارت ثاني قمة بين ترامب وكيم بسبب خلافات بشأن مدى استعداد كوريا الشمالية للحد من برنامجها النووي ودرجة استعداد الجانب الأمريكي لتخفيف العقوبات عنها.

ويفسر بعض المحللين العمل في موقع "سوهاي" على أنه محاولة من كوريا الشمالية للضغط على واشنطن للموافقة على اتفاق وليس خطوة مؤكدة لاستئناف الاختبارات هناك.