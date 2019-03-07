المتحدث باسم الجيش الباكستاني: سندافع عن أرضنا ضد أي مغامرة غير محسوبة

قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني الجنرال عاصف غفور، إن الجيش الباكستاني سيدافع عن البلاد ضد ما وصفه بـ"أي عدوان أو مغامرة غير محسوبة".

وكتب غفور، على "تويتر"، اليوم الخميس 7 مارس / آذار: "استهداف الهند للمدنيين يشعل الأزمة، ويجب أن يتوقف للحفاظ على السلام في المنطقة".

CCC at GHQ. Forum expressed strong will, resolve & determination to defend motherland against any misadventure/aggression. Indian atrocities in IOK & deliberate targeting of civilians along LOC are only fuelling the fire and need to be stopped for regional peace. (1 of 3). pic.twitter.com/qoOI1KO2tt — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) March 7, 2019

وأوضح في تدوينة أخرى أن باكستان تسير في مسار يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، مضيفا: "لن يستطيع أي أحد أن يرغمنا على تغيير موقفنا بالتهديد أو باستخدام القوة العسكرية، التي ستبقى حقا أصيلا للدولة إلى جانب السياسة".

CCC at GHQ. Progress of National Action Plan 2014 reviewed. COAS directed to further the efforts in line with decisions of the govt to accelerate its implementation while rendering full assistance to other state institutions. (2 of 3). pic.twitter.com/fXLRdL2o5b — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) March 7, 2019

وتوترت العلاقات بين باكستان والهند، بعد هجوم جوي هندي شنته 12 طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز "ميراج — 2000" على معسكر لجماعة "جيش محمد" في جزء من إقليم كشمير يقع تحت سيطرة باكستان، الثلاثاء 26 فبراير/شباط.

وأسقطت باكستان مقاتلتين هنديتين، الأربعاء 27 فبراير، في معركة جوية، بينما قالت الهند إنها أسقطت مقاتلة باكستانية.

CCC at GHQ.

“Pakistan is on the positive trajectory of peace, stability and progress. No one can make us budge through use or threat of use of force. Similarly, policy and the right of use of force shall remain the prerogative of the state alone”, COAS.

(3 of 3). pic.twitter.com/Dd5kA537tc — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) March 7, 2019

ويحتل الجيشين الهندي والباكستاني المرتبة الثالثة والعاشرة، على التوالي، بين أقوى الجيوش الآسيوية، بحسب موقع "غلوبال فيربور" الأمريكي.

ويرجع تاريخ الأزمة بين الهند وباكستان إلى عام 1947، بسبب الخلاف بين الدولتين على ولاية جامو وكشمير، التي يوجد بها انفصاليون يطالبون بالاستقلال عن الهند أو الانضمام إلى باكستان.