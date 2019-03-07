لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية تلغي ترشيحا آخر لرئاسة أوكرانيا

قررت لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية، إلغاء ترشيح آخر لشغل منصب رئيس الدولة، هو ترشيح سيرغي كريفونوس، الذي رشحه حزب "المحاربين في عملية مكافحة الإرهاب".

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كييف — سبوتنيك . وبذلك أصبح عدد المرشحين لشغل منصب رئيس الدولة 42 شخصا.

وأعلن كريفونوس، أمس الأربعاء 6 مارس/ آذار، أنه لن يشارك بعد في الحملة الانتخابية لشغل منصب رئيس الدولة، معللا قراره بأنه يعي تماما ضآلة فرصه في هذه الانتخابات ولذلك يعتبر أنه ليس لديه أي حق أخلاقي في الحصول على الشعبية من بين المواطنين بوعود فارغة.

ومن جانبها أفادت لجنة الانتخابات المركزية بأنها تلقت يوم أمس الأربعاء، بيان كريفونوس يعلن فيه التخلي عن ترشيحه.

وجاء في بيان اللجنة: "بعد النظر إلى الإعلان المذكور، قررت اللجنة إلغاء ترشيح كريفونوس سيرغي غريغورييفيتش لشغل منصب رئيس الدولة".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في أوكرانيا يوم 31 مارس/ أذار، وكان عدد المرشحين للرئاسة الأوكرانية في بداية العملية الانتخابية يبلغ 44 شخصا.