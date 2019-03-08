إغلاق المدارس وتعطيل العمل بعد انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء فنزويلا

أغلقت الحكومة الفنزويلية المدارس وأعلنت اليوم عطلة بعد انقطاع الكهرباء عن العاصمة كراكاس ومدن كبيرة أخرى بسبب عطل في محطة الطاقة الكهرومائية الرئيسية بالبلاد.

وكتبت نائبة الرئيس دلسي رودريجيز، على تويتر اليوم الجمعة، أن الرئيس نيكولاس مادورو "أمر بتعطيل الدراسة والعمل بهدف لتيسير جهود استعادة خدمة الكهرباء في البلاد"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

© Sputnik . Rex Features انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء فنزويلا والحكومة تقول السبب عملية تخريب

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن فنزويلا شهدت، يوم الخميس، انقطاعا للكهرباء على نطاق واسع نتيجة ما وصفتها الحكومة بواقعة "تخريب" في سد يعمل بالطاقة الكهرومائية يوفر الكثير من الكهرباء للبلاد.

ويتكرر انقطاع الكهرباء في فنزويلا حيث يتداعى الاقتصاد تحت وطأة التضخم إلى جانب النقص الحاد في الغذاء والدواء وهجرة جماعية لأكثر من ثلاثة ملايين مواطن.

وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

ومن جانبه شدد مادورو على أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة.

واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.