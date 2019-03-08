بعد خطابه حول دعم المقاومة... أدرعي يرد على نصر الله

رد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، بشأن خطاب الأخير اليوم، الجمعة.

وقال أدرعي في تغريدة جديدة له، مساء اليوم، الجمعة، على حسابه الرسمي على "تويتر":

إن رجل السرداب [نصر الله] بحاجة ماسة للأموال"، وأرفق هاشتاج "#دعمك_مقاومة" لهذه التغريدة.

وجاءت تغريدة أفيخاي أدرعي ردا على ما صرح به السيد حسن نصر الله، اليوم، الجمعة، حينما قال الأمين العام لحزب الله:

لبنان أمام مفصل وجودي، ويجب العمل لتجنيب توجه لبنان نحو الإفلاس والانهيار المالي والاقتصادي.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني قد أعلن في خطابه اليوم عن بداية معركة مكافحة الفساد في لبنان، وهدر المال العام في بلاده.

من جديد #نصرالله_يكسر_الصمت بس مش بسبب #يوم_المرأة_العالمي بل ليحكي عن حاجة منظمة #حزب_الله الماسة للمصاري هاي المنظمة متواجدة بأزمة مالية حادة نتيجة العقوبات على #إيران ممولة الارهاب العالمية وتبذير الأموال والموارد على الحرب في #سوريا الّي بيشارك فيها بأمر من أسياده الإيرانيين pic.twitter.com/kJl3z5JBFL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 8, 2019

فيما أضاف المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة أخرى، جاء فيها:

من جديد نصر الله يكسر الصمت بس مش بسبب يوم المرأة العالمي، بل ليحكي عن حاجة منظمة حزب الله الماسة للمصاري، هاي المنظمة متواجدة بأزمة مالية حادة نتيجة العقوبات على إيران، ممولة الإرهاب العالمية، وتبذير الأموال والموارد على الحرب في سوريا الّي بيشارك فيها بأمر من أسياده الإيرانيين.

سكان #لبنان الّي عمبيحاول #نصرالله إقناعهن بالتبرع له بالأموال تحت اسم "#جهاد_المال" لازم يسألوا نفسهن شو هيي الأهداف الفارغة الي عميطلب منهن نصرالله المال عشانها. في شي واحد واضح متل عين الشمس- رجل السرداب بحاجة ماسة للمال pic.twitter.com/XsImgbsWp8 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 8, 2019

وتابع أدرعي في تغريدة ثالثة:

سكان لبنان الّي عمبيحاول نصر الله إقناعهن بالتبرع له بالأموال، تحت اسم "جهاد المال" لازم يسألوا نفسهن شو هيي الأهداف الفارغة الي عميطلب منهن نصرالله المال عشانها. في شي واحد واضح متل عين الشمس- رجل السرداب بحاجة ماسة للمال.

يشار إلى أن أدرعي كثيرا ما نشر تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر"، داعيا فيها حسن نصر الله، الخروج مما أسماه بـ"السرداب". ورد نصر الله وقتها على هذا الأمر، بأنه ليس من الضروري الخروج كل يوم للإدلاء بتصريحات، وإنما يخرج في مناسبات بعينها فحسب.