المبعوث الأمريكي الخاص إلى فنزويلا لا يستبعد فرض عقوبات إضافية ضد كاراكاس

واشنطن — سبوتنيك. وقال أبرامز إن: "مسألة فرض عقوبات أخرى (ثانية) ضد فنزويلا ستبقى دائما واردة، لم نقم بذلك بعد، ولا أريد التكهن بما إذا كان سيتم اتخاذ قرار إضافي بشأن هذا الموضوع".
ويذكر أن الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.
ومن جانبه شدد مادورو على أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة.
واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.
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