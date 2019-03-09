خامنئي: الشعوب الإسلامیة ترنو إلى إيران التي أصبحت محط أنظارها

أكد قائد الثورة الإسلامیة الإيرانية، آیة الله علی الخامنئی، بأن التوجه الیوم فی العالم الإسلامي نحو إحیاء الإسلام ونمط الحیاة الإسلامیة، وأن الشعوب الإسلامیة ترنو إلى إیران التي أصبحت محط أنظارهم.

وجاءت تصریحات خامنئي خلال استقباله أعضاء المؤسسة العلیا الفقه والعلوم الإسلامیة یوم الاثنین الماضی. وذلك بحسب وكالة "إرنا".

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader خامنئي يعين إبراهيم رئيسي رئيسا للسلطة القضائية

وأكد قائد الثورة ضرورة التحلي بالطابع الثوري والتمسك بهذا النهج فی الحوزة العلمیة قائلا، إنه لو كان الطالب أو الأستاذ أو العالم أو المرجع مؤمنا بهذا التحول العظیم الذی اسمه "الثورة"، فإنه سیكون مفیدا للجمهوریة الإسلامیة ودون ذلك فإنه لا یفیدها فی شیء.

وأشار خامنئي إلى أن معرفة أعداء إيران وأعداء حركة التحول هذه لأنه دون ذلك ستصاب البلاد بالركود والجمود وستُغلب أمام سیاسات وتوجهات أعداء هذا الشعب والإسلام.

وقال خامنئي إن الشعوب التي يئست من الحضارات المادیة الغربیة والشرقیة أخذت تتجه إلى الإسلام ولكن لیس لها ملجأ ومرجع ومؤشر وركیزة تستند اليها أو أحد تراجعه، لذا فإن نظرتها لإيران هي نظرة حقیقیة، وهو أمر موجود بالفعل، إلا أن الاعداء لا یسمحون ولا یریدون أن یصبح ذلك معلوما.