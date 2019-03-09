إيران تعلن تسيير رحلات بحرية إلى دول الخليج

رجح مساعد رئيس مؤسسة الملاحة الإيرانية في الشؤون البحرية هادي حق شناس تسيير رحلات بحرية إلى الكويت وعمان قريبا.

© REUTERS / File Photo الحرس الثوري الإيراني: حربنا اليوم في البحرين المتوسط والأحمر

وأعلن شناس، عن إعداد 100 يخت بطاقة استيعاب إجمالية تبلغ 10 آلاف راكب ذات إمكانيات ترفيهية تتيح للسائحين قضاء أوقات ممتعة خلال أيام النوروز (عطلة رأس السنة وفق التقويم الايراني تبدأ منذ 21 مارس/ آذار وتستمر أسبوعين)، وذلك وفقا لوكالة " أنباء فارس " الإيرانية.

ولفت إلى "إعداد قوارب بديلة في حال وقوع أعطاب فنية بيخوت نقل المسافرين التي ستنشط خلال هذه الفترة بأعداد وطاقة استيعابية كافية".

وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أن "رحلات بحرية تسير بين أكثر من عشرة موانئ ايرانية مطلة على الخليج منها هرمز وبندر عباس وقشم وبندرلنغه وكيش وآفتاب وهنغام وغيرها.