روحاني يلتقي آية الله السيستاني في العراق قريبا

يلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال زيارته المرتقبة إلى العراق، بالمرجعية الدينية العراقية آية الله علي السيستاني.

وذكر السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي أن الرئيس حسن روحاني سيلتقي خلال زيارته المرتقبة إلى العراق، بالمرجع الديني العراقي آية الله السيد علي السيستاني، كما ذكرت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الإيراني بزيارة رسمية إلى العراق خلال شهر مارس/آذار القادم لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين العراقيين.

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ومن جهته فقد أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، في وقت سابق، عن زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني إلى العراق، مبينا أن هناك دعوات متبادلة لزيارات رسمية بين العراق وإيران.

وقال عبد المهدي "عازمون على حسم ملفات استراتيجية مع الرئيس الإيراني الذي يعتزم زيارة العراق قريبا".