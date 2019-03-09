إعادة فتح مطار نيوآرك الأمريكي بعد إغلاقه بسبب حريق على متن طائرة

أعادت السلطات الأمنية فتح مطار "نيوآرك" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وذلك بعد إغلاقه لمدة نصف ساعة وإعلان "حالة الطوارئ" فيه.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه جرى إغلاق المطار بعد تصاعد الدخان على متن طائرة، ما أدى إلى إجلاء 89 راكبا وهبوط اضطراري لها، وذلك بحسب السلطات الأمنية في المطار.

NEW: Video from Twitter shows EMS responding to a possible fire on a plane that made an apparent emergency landing at Newark Airport. (via @RJCRampAgent) https://t.co/x3KoLFQ5vd pic.twitter.com/4ExA4lURB9 — Eyewitness News (@ABC7NY) March 9, 2019

​وقال ستيف كولمان، الناطق باسم سلطة المطار، إن قائد الطائرة المتجهة إلى فلوريدا، طلب الهبوط الاضطراري في المطار الدولي، وهبطت الطائرة بأمان.

وذكر كولمان "سيبقى الركاب في منطقة انتظار في المحطة حتى يمكن تنسيق رحلة أخرى".

من جانبها، ذكرت وكالة "رويترز" أن السلطات أعادت فتح المطار بعد نصف ساعة، وذلك بعد حل الأزمة.