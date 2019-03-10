فرقاطة تركية تصل قاعدة عسكرية عربية

وصلت الفرقاطة التركية "كوكجه أدا"، السبت، إلى قاعدة عسكرية عربية تطل على البحر الأحمر.

جاءت الفرقاطة التركية إلى قاعدة "بورتسودان" السودانية البحرية المطلة على البحر الأحمر، بعد مشاركتها في مناورات "أمان 2019" البحرية التي استضافتها باكستان. وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

© REUTERS / Baz Ratner مدينة بوتسودان السودانية تستعد لمهرجان البحر الأحمر للسياحة

ورست الفرقاطة التركية في ميناء بورتسودان في إطار زيارة للسودان.

وكان في استقبال الفرقاطة في الميناء، الملحق العسكري في السفارة التركية بالعاصمة، الخرطوم، العقيد مراد إسان، وعدد من ضباط البحرية السودانية.

ومن المنتظر أنّ يجري طاقم الفرقاطة تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات البحرية السودانية، في فترة الزيارة.

وسيقيم السفير التركي في الخرطوم، عرفان نزير أوغلو، وقائد الفرقاطة المقدم أنغين آغميش، حفل استقبال على ظهر الفرقاطة، يحضره مسؤولون مدنيون وعسكريون سودانيون رفيعو المستوى.

وستغادر الفرقاطة ميناء بورتسودان الإثنين المقبل متجهة إلى ميناء العقبة الأردني.

تجدر الإشارة إلى أن الفرقاطة التركية "كوكجه أدا"، شاركت في مناورات "أمان 2019" البحرية، التي استضافتها مدينة كراتشي الباكستانية، بين 8 و12 فبراير/شباط الماضي، بمشاركة قوات من 46 دولة.