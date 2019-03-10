بعد وفاة 11 رضيعا تونسيا... تكليف وزيرة الشباب والرياضة بتسيير "الصحة" بالنيابة

وكان الشاهد قد قبل، استقالة وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف، أمس السبت، على خلفية وفاة 11 رضيعا في مستشفى وسيلة بورقيبة.
في سياق متصل، دعت أحزاب تونسية، حكومة الشاهد، إلى الاستقالة على خلفية وفاة الرضع، وفتح تحقيق في الحادث ومعاقبة المتسببين، فيما دعا عدد كبير من المواطنين العاملين في القطاع الصحي التونسي، إلى الإضراب الثلاثاء المقبل على خلفية وفاة 11 طفلا من الرضع.
وينتمي الشريف لحركة مشروع تونس إذ نوه مرزوق في تصريحات صحفية بقرار الاستقالة التي وصفها بـ "الشجاع"، معتبرا أنه غير مسؤول مباشرة عن الكارثة. وكشفت وزارة الصحة أن الوفيات يرجح أن تكون بسبب "تعفنات في الدم تسببت في هبوط الدورة الدموية"، وقد تم رفع عينات لتحديد نوعية ومصدر التعفنات.
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