والد الراكب الروسي المتوفي إثر تحطم طائرة في إثيوبيا يكشف سبب رحلته (فيديو)

تحطمت طائرة بوينغ 737 إثيوبية، يوم أمس الأحد، كانت متجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

تحدث والد المواطن الروسي ألكسندر بولياكوف، الذي توفي نتيجة تحطم طائرة في إثيوبيا، للوكالة الروسية "زفيزدا" عن محاولاته لمعرفة تفاصيل ما حدث.

وحسب قوله، عمل ابنه في قطاع السياحة وكان يجب أن يعود إلى وطنه روسيا في غضون تسعة أيام.

وانتظر الأب تصريحات من السفارة الروسية التي وجه لها طلبا في تقديم المعلومات حول الحادث.

وقال سيرغي بولياكوف، لا أعرف أي شيء، لم يتصل بنا أحد حتى الآن، نحن نجلس في انتظار، قد تواصلت مع السفارة لكن لا يوجد رد.

ويظهر على الفيديو أدناه اللحظات الأخيرة على متن الطائرة.

Moments before Ethiopian Airline Boeing 737 Max 8 jet crashed, killing all on board, including our very own writer, Prof. #PiusAdesanmi…



It's hard to imagine how they were feeling in this video before the crash. RIP pic.twitter.com/fMzJrayhd6 — Martins Ifijeh (@ifijehmartins) March 11, 2019

ووقعت طائرة بوينغ 737 كانت متجهة من أديس بابا بعد ستة دقائق من إقلاعها، وأبلغ قائد الطائرة المنكوبة أبلغ عن وجود صعوبات عقب إقلاع الطائرة، وطلب إذن بالعودة للمطار.

لكن لم يكن لدى الطائرة الوقت الكافي للهبوط، مما أدى إلى تحطمها.

VIDEO: Search operation underway at the crash site of the Ethiopian Airlines Boeing 737 near Bishoftu pic.twitter.com/26kl1nylrX — AFP news agency (@AFP) March 11, 2019

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، تحطم الطائرة، معربا عن خالص تعازيه لأهالي الضحايا. وكتب على "تويتر" يقول: "يود مكتب رئيس الوزراء، نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا، أن يعرب عن أعمق تعازيه لأسر الذين فقدوا أحبائهم على طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية بوينغ 737 في رحلة متجهة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح".