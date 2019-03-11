ماليزيا تفرج عن ستي عايشة المتهمة بقتل شقيق زعيم كوريا الشمالية

أفرجت محكمة ماليزية، اليوم الاثنين، عن إندونيسية متهمة باغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الذي اغتيل في مطار العاصمة الماليزية كوالالمبور في مطلع 2017.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أنه تم الإفراج عن الإندونيسية، ستي عايشة، بعد أن سحب الادعاء تهمة القتل الموجهة لها.

واتهمت كل من ستي عائشة والفيتنامية دوان ثي هونغ بقتل كيم جونغ نام برش غاز الأعصاب "في إكس" على وجهه في مطار كوالالمبور في فبراير/ شباط 2017.

Siti Aisyah given discharge not amounting to acquittal in Jong-nam's murder casehttps://t.co/hFp2W6oFlU pic.twitter.com/IfwXjL85dS — BERNAMA (@bernamadotcom) March 11, 2019

​وأعلن القاضي، عزمين عريفين، أمام المحكمة العليا في شاه عالم "الإفراج عن ستي عائشة" لدى موافقته على طلب الادعاء إسقاط تهمة القتل. والأمر بإخلاء سبيلها لا يعني تبرئتها. وقال: "يمكنها المغادرة الآن".

ولم يقدم المدعي العام، محمد إسكندر أحمد، في طلب سحب التهمة أي سبب لتلك الخطوة. وقال إنه بإمكان عائشة مغادرة البلاد.

من جهته، ذكر السفير الإندونيسي لدى ماليزيا، رسدي كيرانا: "نحن مسرورون لقرار المحكمة. سنحاول إعادة ستي جوا إلى إندونيسيا اليوم أو في أقرب فرصة"، وذلك بحسب "فرانس برس".