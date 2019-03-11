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12:53 11 مارس/ آذار 2019
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    قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني

    لأول مرة منذ الثورة الإيرانية... خامنئي يقلد قاسم سليماني أرفع وسام عسكري

    © AP Photo / UNCREDITED
    العالم
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    منح قائد الثورة الإيرانية، علي خامنئي، قائد فيلق "القدس" للحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، وسام "ذو الفقار" والذي يعد أعلى وسام عسكري في إيران.

    وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، هنأ ممثل خامنئي في فيلق القدس، علي شيرازي، اللواء قاسم سليماني لتقليده وسام "ذو الفقار"، من قبل القائد العام للقوات المسلحة، علي الخامنئي.

    وقال شيرازي في رسالة تهنئة إلى سليماني: "أخي العزيز والمحترم اللواء قاسم سليماني، أقدم التهاني لحصولكم على وسام "ذو الفقار" الذي يعد أرفع وسام فخر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من يد القائد العام للقوات المسلحة آية السيد علي الخامنئي العزيز".

     

    وأضاف: "أهنئ أيضا الشعب الإيراني وجميع قادة وكوادر فيلق "القدس" للحرس الثوري جبهة المقاومة وأصدقاء اللواء سليماني، وأنا كلي فخر لما حظيتم به من رضا قائد الثورة الإسلامية على خدماتك الصادقة والمخلصة وأسال البارئ تعالى أن يزيدك عزا".
    ويعتبر قاسم سليماني أول من يحصل على هذا الوسام منذ الثورة الإيرانية قبل 40 عاما، كما ينظر إليه في طهران وفي الجوار الإقليمي على أنه الشخصية العسكرية الأكثر سطوعا والأكبر تأثيرا في دوائر صنع القرار في إيران.

     

    ویعد وسام "ذوالفقار" أعلى وسام عسكري في الجمهوریة الإيرانية، وتم منحه للمرة الأولى للواء سلیماني، وفقا لوكالة "أرنا" الإيرانية الرسمية.

    وكان أعلى وسام في إيران سابقا هو وسام "فتح" وتقلد سلیماني 3  أوسمة منه.

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    أخبار إيران اليوم, فيلق القدس, خامنئي, قاسم سليماني, إيران
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