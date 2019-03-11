لأول مرة منذ الثورة الإيرانية... خامنئي يقلد قاسم سليماني أرفع وسام عسكري

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، هنأ ممثل خامنئي في فيلق القدس، علي شيرازي، اللواء قاسم سليماني لتقليده وسام "ذو الفقار"، من قبل القائد العام للقوات المسلحة، علي الخامنئي.
وقال شيرازي في رسالة تهنئة إلى سليماني: "أخي العزيز والمحترم اللواء قاسم سليماني، أقدم التهاني لحصولكم على وسام "ذو الفقار" الذي يعد أرفع وسام فخر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من يد القائد العام للقوات المسلحة آية السيد علي الخامنئي العزيز".
#قائد_الثورة يقلّد اللواء #قاسم_سليماني وسام #ذو الفقارhttps://t.co/ATnPD4LJ1T pic.twitter.com/D0YDkYHLfb— وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) ١١ مارس ٢٠١٩
ویعد وسام "ذوالفقار" أعلى وسام عسكري في الجمهوریة الإيرانية، وتم منحه للمرة الأولى للواء سلیماني، وفقا لوكالة "أرنا" الإيرانية الرسمية.
وكان أعلى وسام في إيران سابقا هو وسام "فتح" وتقلد سلیماني 3 أوسمة منه.
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