"بوينغ" تصدر أول تعليق رسمي على حادث الطائرة الإثيوبية

قالت شركة بوينغ، اليوم الاثنين، إن التحقيق في تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية ما زال في مراحله المبكرة ولا حاجة لإصدار إرشادات جديدة للشركات المشغلة لطراز الطائرة المنكوبة وهو "بوينغ 737 ماكس 8"، وذلك استنادا للمعلومات المتاحة لديها حتى الآن.

وقال متحدث باسم بوينغ في بيان أرسله إلى "رويترز" بالبريد الإلكتروني" "السلامة هي أولويتنا القصوى ونتخذ كل الإجراءات لفهم كل أبعاد هذا الحادث بشكل كامل والعمل عن كثب مع فريق التحقيق وكل السلطات التنظيمية المعنية".

© REUTERS / TIKSA NEGERI أسهم شركة "بوينغ" تهبط بنسبة 9% في أعقاب تحطم الطائرة الإثيوبية

وقررت سلطات تنظيم الطيران في الصين" اليوم الاثنين" منع قرابة مئة طائرة بوينغ من طراز 737 ماكس 8 تشغلها شركات طيران صينية من التحليق أي أكثر من ربع الأسطول العالمي من هذه الطائرات وذلك بعد تحطم الطائرة الإثيوبية، أمس الأحد.

ولقي 157 شخصا مصرعهم إثر تحطم طائرة إثيوبية، صباح اليوم الأحد، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، في طريقها إلى مطار نيروبي.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تحطم طائراتها من طراز "بوينغ 737- 800". وذكرت في بيان صادر صباح يوم الأحد: "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت) [جنوب شرق أديس أبابا]".

ولفتت الشركة إلى أن الضحايا ينتمون لأكثر من 30 جنسية، بينهم 3 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة.

يذكر أن آخر أبرز حادثة شهدها هذا الطراز من الطائرات كان في 25 كانون الثاني/ يناير لعام 2010، حيث تحطمت الطائرة في البحر الأبيض المتوسط بعد إقلاعها من مطار بيروت، وهي متجهة إلى مطار أديس أبابا، ما أسفر عن مقتل 90 شخصا كانوا على متنها أغلبهم إثيوبيين ولبنانيين".