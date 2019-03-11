الخارجية الروسية: ريابكوف يناقش العلاقات الثنائية مع البرازيل خلال زيارة رسمية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، ناقش تطوير العلاقات الثنائية مع البرازيل والوضع في المنطقة، في إطار زيارته إلى البرازيل.

© Sputnik . Michail Klimentev روسيا تعتبر البرازيل والهند وجنوب أفريقيا مرشحين جديرين بالانضمام إلى مجلس الأمن الدولي

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الخارجية الروسية عقب اللقاء، اليوم الاثنين، "جرت المحادثات في أجواء بناءة، وتمت مناقشة القضايا الموضوعية للتعاون الثنائي، والأجندة الدولية، بما في ذلك مراعاة الرئاسة البرازيلية الحالية في بريكس ، وكذلك القضايا الإقليمية".

وفي هذه الأثناء، صرح مصدر دبلوماسي روسي في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" أنه خلال المشاورات يمكن للأطراف مناقشة الوضع في فنزويلا.

وعقد نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، مشاورات مع نائب وزير الخارجية البرازيلي ألميدو سولغادو، واستقبله وزير الخارجية البرازيلي أرنستو فراغا أروجو.

وكانت السفارة الروسية لدى البرازيل قد ذكرت في وقت سابق، أنه في 14-15 مارس، سيعقد اجتماع في مدينة كوريتيبا، لمندوبين من دول البريكس.

ويخطط نائب وزير الخارجية الروسية، قبل عقد هذا الاجتماع، لإجراء لقاء مع نظيره البرازيلي.