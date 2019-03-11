الخارجية الروسية: ريابكوف يناقش العلاقات الثنائية مع البرازيل خلال زيارة رسمية

وفي هذه الأثناء، صرح مصدر دبلوماسي روسي في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" أنه خلال المشاورات يمكن للأطراف مناقشة الوضع في فنزويلا.
وعقد نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، مشاورات مع نائب وزير الخارجية البرازيلي ألميدو سولغادو، واستقبله وزير الخارجية البرازيلي أرنستو فراغا أروجو.
وكانت السفارة الروسية لدى البرازيل قد ذكرت في وقت سابق، أنه في 14-15 مارس، سيعقد اجتماع في مدينة كوريتيبا، لمندوبين من دول البريكس.
ويخطط نائب وزير الخارجية الروسية، قبل عقد هذا الاجتماع، لإجراء لقاء مع نظيره البرازيلي.
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