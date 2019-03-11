نائب رئيس "شؤون الدفاع" بالدوما: ميزانية الدفاع الأمريكية الجديدة عدوانية

قال نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع بالبرلمان الروسي (دوما)، يوري شفيتكين، اليوم الاثنين، إن مشروع ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2020، يحمل طابعا عدوانيا.

موسكو — سبوتنيك. وأضاف البرلماني الروسي لوكالة "سبوتنيك":

"مشروع الموازنة هذا يمثل تهديدا في المقام الأول للمجتمع الدولي بأثره، ويحمل طابعا عدوانيا، وهو موجه بشكل رئيسي ضد بلدنا والصين".

وتابع شفيتكين: "الزيادة في الميزانية تؤكد مرة أخرى على عدوانية الخطط والإجراءات التي تقوم بها الولايات المتحدة. هذا يمثل حلقة من سلسلة واحدة — استمرار انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ) معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى) وانتهاك شروط هذه المعاهدة".

© Sputnik . Vitaliy Ankov أنطونوف: الصواريخ الروسية ستغطي أوروبا بأكملها ردا على أمريكا

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، قد أصدر مرسوما في الرابع من آذار/مارس الجاري بتعليق العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، المبرمة بين موسكو وواشنطن، في خطوة جوابية على تعليق واشنطن العمل بها مؤخرا.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت انسحابها رسميا من معاهدة التخلص من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفيتي عام 1987، اعتبارا من يوم 2 شباط/فبراير الماضي. وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة بدأت إجراءات انسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع روسيا، وأنها ستبدأ في دراسة الرد العسكري على انتهاكات روسيا للمعاهدة.

وتبادلت روسيا والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، الاتهامات بانتهاك معاهدة الصواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى. وتوجه الولايات المتحدة اعتراضات نحو الصاروخ 9إم927. وفي نفس الوقت، أعلنت روسيا أكثر من مرة أنها ملتزمة تماما بواجباتها نحو المعاهدة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن لدى بلاده أسئلة في جادة للغاية للولايات المتحدة بشأن التزامها بالمعاهدة. ووفقا له، فإن اتهامات الولايات المتحدة لبلاده بانتهاك المعاهدة، لا أساس لها من الصحة، وأن تجارب الصاروخ 9إم927 —الذي يسبب قلقا لواشنطن- تمت على المدى المسموح به بموجب المعاهدة.

وفي الـ 6 من آذار/مارس الجاري، أكد لافروف، أن موسكو تحتفظ بحق الرد إذا بدأت الولايات المتحدة بانسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ بنشر صواريخ تحظرها المعاهدة، في مناطق العالم.