الخطوط الجوية لكوريا الجنوبية تعلق استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس

أعلنت الخطوط الجوية لكوريا الجنوبية (إيستر جيت) تعليق استخدام طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس، لتقييم المخاوف المتعلقة بالسلامة.

القاهرة- سبوتنيك. وجاء قرار الخطوط الجوية لكوريا الجنوبية بعد حادث تحطم طائرة إثيوبية من نفس الطراز قبل يومين، ومقتل 157 شخصا كانوا على متنها.

© REUTERS / Baz Ratner صحيفة أمريكية تكشف عن خفايا مثيرة في سقوط طائرة إثيوبيا

وذكر بيان صادر عن رئيس "إيستر جيت" شو جونغ جو: "إننا سنعلق العمل بطائرات بوينغ 737 ماكس بداية من 13 آذار/ مارس"، مضيفا "اتخذنا هذا القرار بالتعاون مع وزارة النقل"، حسب ما نقلت صحيفة "ذا كوريان تايمز".

وتابع بيان رئيس الشركة: "إن الشركة ستطلب من شركة أمريكية مصنعة للطائرات تقديم مساعدة تقنية".

وكانت الخطوط الملكية المغربية قد أعلنت وقف رحلات تستخدم طائرات بوينغ من ذات الطراز الذي سقط في إثيوبيا.

وأعلنت شركة "بوينغ" الأمريكية، أمس الأثنين، عن تزويد جميع طائراتها من طراز "بوينغ 737 ماكس" ببرنامج جديد في الأسابيع المقبلة.

وقالت الشركة في بيان لها إن القرار جاء على خلفية كارثة الطائرة الأثيوبية يوم الأحد، الماضي.

وأضافت الشركة بأنها تعمل بشكل مباشر مع إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي من أجل تطوير برامج وأنظمة خاصة ليتم تثبيتها على الطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس"، بالإضافة لتحديث بعض الأمور بناء على طلب العملاء.

وتابعت الشركة بأن تزويد هذه الطائرات بالنظام الجديد سيكون في موعد أقصاه نهاية شهر أبريل/نيسان، كما سيشمل موافقة هيئة الطيران المدني على هذا البرنامج.

والبرنامج الذي تتحدث عنه الشركة قد تم إطلاق العمل على تحديثه بعد كارثة "بوينغ 737 ماكس" في إندونيسيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويتعلق هذا النظام بتطوير نظام التحكم في الطيران "MCAS" ولاسيما في مجال تحليل البيانات.

وهناك حاليا 300 طائرة من نفس الطراز تعمل، وتم طلب أكثر من 5 آلاف طائرة أخرى حول العالم منذ عام 2017، ويعد 737-MAX الطراز الأكثر مبيعا في العالم والأكثر قدرة على الطيران بشكل مستقل.