الخارجية السورية تدين تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام حول الجولان

أعلن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أن "سوريا تدين بأشد العبارات تصريحات ليندسي غراهام عضو مجلس الشيوخ الأمريكي حول الجولان العربي السوري المحتل، والتي تعبر عن عقلية الهيمنة والغطرسة للإدارة الأمريكية ونظرتها إلى قضايا المنطقة بعيون صهيونية وبما يخدم المصالح الإسرائيلية"، كما نقلت وكالة "سانا".
وأكد المصدر أن "الشعب العربي السوري عموما وأهلنا في الجولان المحتل خصوصا الذين لم يتوقفوا عن مقاومة الاحتلال هم أكثر تصميما وعزيمة على الاستمرار في النضال حتى تحرير الجولان المحتل بشكل كامل وعودته إلى كنف الوطن الأم مشددا على أن الاحتلال إلى زوال مهما طال أمده ولن تستطيع كل قوى الهيمنة والغطرسة والديمقراطيات الزائفة كسر إرادة التحدي لدى السوريين".
تعهد السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق بأن تعترف واشنطن، بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة جنوب غربي سوريا.
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