نتنياهو: نقيم اتصالات سرية مع 6 دول إسلامية مهمة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن نتنياهو صرح خلال الاحتفال بذكرى رئيس الوزراء السابق، ليفي أشكول، في جبل هرتزل بمدينة القدس، أن إسرائيل تقيم اتصالات مع 6 دول إسلامية مهمة، دون تسميتها.
ونقلت الصحيفة على لسان نتنياهو:
إن هذه الاتصالات بشرى طيبة ومهمة لمسار السلام.
وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو يدير اتصالات مع أجزاء واسعة من العالمين، العربي والإسلامي، وجزءا منها فحسب يراه المجتمع الإسرائيلي، وبأن تل أبيب تدير هذه الاتصالات في السر، بداعي الأمن القومي الإسرائيلي.
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