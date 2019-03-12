نتنياهو: نقيم اتصالات سرية مع 6 دول إسلامية مهمة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن بلادنا تقيم اتصالات سرية مع 6 دول إسلامية كبرى.

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن نتنياهو صرح خلال الاحتفال بذكرى رئيس الوزراء السابق، ليفي أشكول، في جبل هرتزل بمدينة القدس، أن إسرائيل تقيم اتصالات مع 6 دول إسلامية مهمة، دون تسميتها.

© REUTERS / Ammar Awad نتنياهو: الأموال التي نرسلها إلى حماس تهدف للإبقاء على الانقسام الفلسطيني

وأوردت الصحيفة العبرية على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن هذه الاتصالات تدار في السر، وبأن المجتمع الإسرائيلي يرى جزءا منها فقط

ونقلت الصحيفة على لسان نتنياهو:

إن هذه الاتصالات بشرى طيبة ومهمة لمسار السلام.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو يدير اتصالات مع أجزاء واسعة من العالمين، العربي والإسلامي، وجزءا منها فحسب يراه المجتمع الإسرائيلي، وبأن تل أبيب تدير هذه الاتصالات في السر، بداعي الأمن القومي الإسرائيلي.