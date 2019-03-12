تيريزا ماي أمام مجلس العموم: إما دعم "بريكست" الليلة أو المجازفة بخسارته

أكدت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، أن هناك خيارين أمام أعضاء مجلس العموم، الليلة، فإما دعم خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، أو المجازفة برفضها.

القاهرة — سبوتنيك. قالت ماي أمام أعضاء مجلس العموم، اليوم الثلاثاء، "من الواضح لي وللجميع أنه أمام أعضاء مجلس العموم الليلة خياران، فإما دعم اتفاق بريكست، وبمتقضاه نغادر الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق، أو المجازفة برفضه، وهكذا لن يكون هناك خروج أو اتفاق".

© REUTERS / DYLAN MARTINEZ ماي تتفق مع يونكر على إدخال تعديلات على اتفاق بريكست

وأضافت ماي "أمامكم اتفاق معدّل يستحق دعم كل نائب الليلة".

ولفتت ماي "أعتقد أن الجميع عليه أن يثبتوا أهمية الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق، وأننا الآن أمام خطورة الخروج بدون أي اتفاق".

دعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الجمعة برلمان بلادها للتصويت لصالح الخطة، التي توصلت إليها مع قادة الاتحاد الأوروبي، حول خروج بريطانيا من المنظمة "بريكست"، محذرة من أن التأخير في التوصل لاتفاق قد يؤدي لاستفتاء ثان حول الخروج.

ورفض مجلس العموم البريطاني، الشهر الماضي، الخطة التي اتفقت عليها ماي مع الاتحاد الأوروبي، بأغلبية بلغت 432 نائبا، مقابل 202 وافقوا على الخطة.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت بدء العمل بخطة طوارئ، تحسبا لعدم موافقة البرلمان البريطاني على مسودة الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يبدأ تنفيذ 14 خطوة لضمان مصالح المواطنين والشركات الأوروبية في بريطانيا، في حال عدم التوصل لاتفاق.

وتسعى ماي للحصول على ضمانات قانونية وسياسية من زعماء الاتحاد الأوروبي، بشأن ترتيبات الوضع الخاص للحدود بين أيرلندا، العضو بالاتحاد وإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني، بما يضمن عدم قيام "حدود جامدة" بينهما.