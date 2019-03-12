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22:47 12 مارس/ آذار 2019
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    تريزا ماي تتحدث في البرلمان البريطاني في جلسة التصويت للمرة الثانية على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي

    ماي: إذا تم رفض مغادرة الاتحاد دون اتفاق غدا سيتم التصويت الخميس على تمديد فترة الخروج

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم
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    قالت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، إنه في حال رفض البرلمان البريطاني، غدا، مغادرة الاتحاد الأوروبي، دون اتفاق، سيتم التصويت، الخميس، على تمديد فترة الخروج.

    وأضافت ماي أن تصويت البرلمان البريطاني ضد المغادرة، غدا، دون اتفاق، ولصالح تمديد العمل بالمادة 50، لن يحل المشكلة. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

    دونالد توسك
    © REUTERS / OGNEN TEOFILOVSKI
    متحدث أوروبي: رفض البرلمان البريطاني لـ"بريكست" يزيد خطر الخروج دون اتفاق
    ومن جهته، استبعد ميشيل بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل، فعل المزيد لمساعدة لندن على التوصل لاتفاق، بشأن انسحاب منظم، قائلا بعد أن رفض النواب البريطانيون عرض بروكسل، إن هذا المأزق لن يجد طريقا إلى الحل إلا في بريطانيا.

    وأضاف "الاتحاد الأوروبي فعل كل ما في وسعه للمساعدة في إنجاح اتفاق الانسحاب… المأزق لا يمكن حله إلا في بريطانيا. استعداداتنا ‭‭'‬‬لعدم التوصل لاتفاق‭‭'‬‬ باتت الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى".   

    وجاءت تصريحات بارنييه بعدما خسرت ماي، التصويت على اتفاقية التراجع للمملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، بفارق يقارب 150 صوتا.

    ويشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها المجلس التشريعي البريطاني، دعم شروط تقسيم كتلة الاتحاد الأوروبي.

    ورفض مجلس العموم اتفاق الخروج في تصويت في يناير/ كانون الثاني الماضي، بأغلبية 432 صوتا مقابل 202 صوت، وكانت تلك أكبر هزيمة تتلقاها حكومة في تاريخ بريطانيا، بحسب "بي بي سي".

    وقال مشيل بارنييه على "تويتر": "هناك خطر يتمثل في وجود تصور خاطئ داخل مجلس العموم البريطاني، يقول إنه بإمكان بريطانيا أن تستفيد من وجود فترة انتقالية، قبل التوصل لاتفاق بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    بريطانيا, أخبار البريكست, بريطانيا, وزير البريكست, ماي, ميشال بارنييه, الاتحاد الأوروبي
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