ماي: إذا تم رفض مغادرة الاتحاد دون اتفاق غدا سيتم التصويت الخميس على تمديد فترة الخروج

وأضافت ماي أن تصويت البرلمان البريطاني ضد المغادرة، غدا، دون اتفاق، ولصالح تمديد العمل بالمادة 50، لن يحل المشكلة. وذلك بحسب وكالة "رويترز".
وأضاف "الاتحاد الأوروبي فعل كل ما في وسعه للمساعدة في إنجاح اتفاق الانسحاب… المأزق لا يمكن حله إلا في بريطانيا. استعداداتنا 'لعدم التوصل لاتفاق' باتت الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى".
وجاءت تصريحات بارنييه بعدما خسرت ماي، التصويت على اتفاقية التراجع للمملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، بفارق يقارب 150 صوتا.
ويشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها المجلس التشريعي البريطاني، دعم شروط تقسيم كتلة الاتحاد الأوروبي.
ورفض مجلس العموم اتفاق الخروج في تصويت في يناير/ كانون الثاني الماضي، بأغلبية 432 صوتا مقابل 202 صوت، وكانت تلك أكبر هزيمة تتلقاها حكومة في تاريخ بريطانيا، بحسب "بي بي سي".
وقال مشيل بارنييه على "تويتر": "هناك خطر يتمثل في وجود تصور خاطئ داخل مجلس العموم البريطاني، يقول إنه بإمكان بريطانيا أن تستفيد من وجود فترة انتقالية، قبل التوصل لاتفاق بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".
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