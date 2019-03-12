تعليق تشغيل طائرات "بوينغ 737 ماكس" من وإلى مطار الكويت

أعلنت سلطة الطيران الكويتية، اليوم الثلاثاء، تعليق تشغيل طائرات "بيونغ 737 ماكس"، من وإلى مطار الكويت الدولي، مؤقتا.

القاهرة — سبوتنيك. وصرحت الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، "أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عن تعليق تشغيل طائرة بيونغ 737 ماكس من وإلى مطار الكويت الدولي، إلى إشعار آخر".

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عن تعليق تشغيل طائرة بيونغ 737 ماكس من والى مطار الكويت الدولي إلى إشعارا آخر. pic.twitter.com/d0IPWRFLaU — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) March 12, 2019

وكانت عدة دول، من بينها، إثيوبيا والصين والهند وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وعمان وسنغافورة والمغرب وغيرها، اتخذت قرارا مشابها، بعد حادثة سقوط الطائرة الإثيوبية من طراز "بوينغ 737 ماكس"، ومقتل 157 شخصا، كانوا على متنها.

وطلبت سلطات الطيران الفيدرالية الأمريكية من "بوينغ"، قبل نهاية نيسان/ أبريل، تعديل برنامج نظام التحكم، المصمم لتفادي سقوط الطائرة.

وخسرت "بوينغ"، وهي أكبر شركات تصنيع الطائرات في العالم، مليارات الدولارات من قيمتها السوقية، حيث هبط سهمها 5% عند الإغلاق، أمس الاثنين، بعد أن تراجع 13.5% خلال التداول.

هذا ولقي 157 شخصا من 35 بلداً مصرعهم إثر تحطم طائرة إثيوبية، صباح يوم الأحد الماضي، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، وهي في طريقها إلى مطار نيروبي.