فرنسا تأسف لنتيجة تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق"بريكست"

أسفت فرنسا ليل اليوم الثلاثاء لنتيجة تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست" بعد أن رفض النواب الاتفاق التي طرحته رئيس الوزراء تيريزا ماي.

باريس — سبوتنيك. وبحسب قناة "بي. اف. أم" الفرنسية قالت الإليزيه: "فرنسا تأسف للتصويت الذي جرى هذا المساء. باريس لا يمكن أن تقبل بأي طريقة تمديد موعد البريكست من دون استراتيجية بديلة وصادقة من قبل المملكة المتحدة البريطانية".

© REUTERS / OGNEN TEOFILOVSKI متحدث أوروبي: رفض البرلمان البريطاني لـ"بريكست" يزيد خطر الخروج دون اتفاق

هذا واعتبرت الرئاسة الفرنسية بأن "حل الأزمة لا يمكن التوصل إليه سوى في لندن".

وتابعت: "كما سبق وأعلن الاتحاد الأوروبي مرارا فإن اتفاق الخروج غير قابل للتفاوض مجددا".

ويأتي الموقف الفرنسي بعد رفض النواب البريطانيين التصديق هذا المساء على اتفاق خروج المملكة المتحدة البريطانية من الاتحاد الأوروبي مما يضع رئيسة الوزراء تيريزا ماي أمام معضلة غير قابلة للحل في الوقت الحالي.