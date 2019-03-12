فرنسا تأسف لنتيجة تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق"بريكست"

باريس — سبوتنيك. وبحسب قناة "بي. اف. أم" الفرنسية قالت الإليزيه: "فرنسا تأسف للتصويت الذي جرى هذا المساء. باريس لا يمكن أن تقبل بأي طريقة تمديد موعد البريكست من دون استراتيجية بديلة وصادقة من قبل المملكة المتحدة البريطانية".
وتابعت: "كما سبق وأعلن الاتحاد الأوروبي مرارا فإن اتفاق الخروج غير قابل للتفاوض مجددا".
ويأتي الموقف الفرنسي بعد رفض النواب البريطانيين التصديق هذا المساء على اتفاق خروج المملكة المتحدة البريطانية من الاتحاد الأوروبي مما يضع رئيسة الوزراء تيريزا ماي أمام معضلة غير قابلة للحل في الوقت الحالي.
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