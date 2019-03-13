أمريكا وطالبان تتوصلان لاتفاق حول انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان وكابول ترحب

أعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان التوصل لاتفاق حول "انسحاب القوات الأجنبية وعدم استخدام الأراضي الأفغانية في هجمات إرهابية"، فيما رحبت الحكومة الأفغانية بالمساعي الأمريكية وعبرت عن أملها ببدء المباحثات المباشرة مع طالبان.

كابول — سبوتنيك. وقال زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان بتغريدات على تويتر: "يتطلب السلام، الاتفاق على أربع قضايا: ضمانات مكافحة الإرهاب، انسحاب القوات، الحوار بين الأفغان، ووقف شامل لإطلاق النار. في محادثات يناير اتفقنا من حيث المبدأ على هذه العناصر الأربعة ونحن الآن متفقون على مشروع أولي على البندين الأول والثاني".

(2/4) Peace requires agreement on four issues: counter-terrorism assurances, troop withdrawal, intra-Afghan dialogue, and a comprehensive ceasefire. In January talks, we "agreed in principle" on these four elements. We're now "agreed in draft" on the first two. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) March 12, 2019

وأضاف خليل زاد ذو الأصول الأفغانية عقب انتهاء جولة ماراثونية من المباحثات استمرت 17 يوما بضيافة القطريين بأنه "على الرغم من الصعود والهبوط أبقينا الأمور على المسار الصحيح واتخذنا خطوات كبيرة".

واستطرد قائلا: "عندما يتم الانتهاء من الاتفاق في مسودة حول الجدول الزمني للانسحاب والتدابير الضامنة لمكافحة الإرهاب ستبدأ طالبان وغيرها من الأفغان، بما في ذلك الحكومة، مفاوضات أفغانية- أفغانية للتوصل لتسوية سياسية ووقف إطلاق نار شامل".

(3/4) When the agreement in draft about a withdrawal timeline and effective counterterrorism measures is finalized, the Taliban and other #Afghans, including the government, will begin intra-Afghan negotiations on a political settlement and comprehensive ceasefire. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) March 12, 2019

وتابع: "خطوتي التالية هي المناقشات في واشنطن وأجراء المشاورات مع الشركاء الآخرين. سنلتقي مرة أخرى قريبا ولا يوجد اتفاق نهائي حتى يتم الاتفاق على كل شيء".

(4/4) My next step is discussions in Washington and consultations with other partners. We will meet again soon, and there is no final agreement until everything is agreed. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) March 12, 2019

وفي كابول رحبت الرئاسة الأفغانية بالتطورات الحاصلة على صعيد عملية السلام، وعبرت عن أملها ببدء الحوار المباشر بين الحكومة وحركة طالبان التي ماتزال عند موقفها المتصلب عدم التفاوض مع إدارة كابول.

وكتب هارون تشخانسوري، المتحدث باسم الرئيس الأفغاني تعليقا بعد انتهاء جولة المباحثات بين الأمريكيين وطالبان:

نرحب بجهود الولايات المتحدة حول عملية السلام الأفغانية. نأمل أن نشهد وقفا شاملا طويل الأجل لإطلاق النار مع طالبان، وأن تبدأ المفاوضات المباشرة لجمهورية أفغانستان الإسلامية وطالبان قريبا.

من جانبها، جددت طالبان موقفها الرافض للحوار مع الحكومة الأفغانية، وأشار بيان للحركة أوردته قناة "تمدن" التلفزيونية الخاصة عن إحراز تقدم في ملفي انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد "الولايات المتحدة وحلفائها"، مشيرة إلى أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حول التفاوض مع أدارة كابول ووقف إطلاق النار.

وكان وفدا الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص للسلام ومندوبين عن حركة طالبان تحت إشراف الملا عبد الغني برادر معاون زعيم الحركة ورئيس مكتبها السياسي في قطر بدؤوا في 25 فبراير/ شباط الجولة الخامسة من المباحثات بهدف إنهاء الصراع الدامي في أفغانستان.