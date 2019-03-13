زعيم حزب العمال البريطاني يدعو لانتخابات مبكرة عقب فشل صفقة ماي بشأن "بريكست"

يعتقد زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن إن بريطانيا بحاجة إلى انتخابات برلمانية مبكرة بعد فشل حكومة المحافظين في التصويت على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لندن — سبوتنيك. وقال كوربن في البرلمان: أن "الحكومة [حكومة ماي] هزمت مرة أخرى بفارق كبير، والآن عليهم أن يقبلوا حقيقة أن اتفاقهم قد مات"، مشيرا إلى أن "رئيسة الوزراء تماطل بالوقت".

© REUTERS / HANDOUT فرنسا تأسف لنتيجة تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق"بريكست"

وأضاف: "ينبغي علينا أجراء انتخابات برلمانية شاملة".

ووعد كوربن بأن حزب العمال سيقدم مشروعه الخاص بشروط الصفقة.

وختم زعيم حزب المعارضة حديثه، قائلا: إن "الصفقة المقترحة من الحكومة ماتت ومسالة إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يجب عدم النظر فيها بالبرلمان، وعلى البرلمان أن يلتف حول اقتراح جديد لمسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأن حزب العمال سيطرح خطته بهذا الشأن "معربا" عن قناعته بأن الأغلبية ستلتف وراء اقتراح حزبه، فضلا عن استعداد حزبه للمفاوضات".

ورفض مجلس العموم البريطاني، مساء الثلاثاء، الموافقة على الاتفاق المعدل بشأن شروط انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والذي طرحته رئيسة الوزراء، تيريزا ماي.

وصوت 391 نائبا ضد الصفقة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، فيما أيدها 242 نائبا آخرون، ليكون هذا الرفض ثانيا من قبل البرلمان للمصادقة على الاتفاق، علما بأن التصويت السابق جرى في 15 يناير الماضي حينما كان الفارق بين مناهضيه ومؤيديه 230 صوتا.

وهذه النتيجة، التي أصبحت هزيمة جديدة بالنسبة إلى ماي وسط تعالي الأصوات الداعية إلى استقالتها، تعني أن لندن وبروكسل ليس بحوزتهما حتى الآن أي اتفاق ينظم عملية "بريكست" وذلك قبل 17 يوما فقط من الانسحاب الرسمي لبريطانيا من الاتحاد، الأمر الذي يزيد بشكل كبير من احتمال تأجيل هذه الخطوة لمدة شهرين على الأقل.

وأكدت ماي في هذا السياق أن مجلس العموم سيكون عليه التصويت حول موضوع الانسحاب دون صفقة يوم 13 مارس، وفي حال رفض البرلمان لهذا الإجراء سينظم تصويت آخر يوم 14 مارس حول تأجيل "بريكست".