زعيم المعارضة الفنزويلية يتعهد بالدخول إلى قصر الرئاسة وطرد مادورو "قريبا جدا"

تعهد زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، بأخذ موقع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في قصر الرئاسة قريبا جدا.

وقال غوايدو، مساء أمس الثلاثاء: "نحتاج إلى مكتب للعمل فيه، لذا قريبا جدا، وحين تكون القوات المسلحة بالكامل في صفنا، سنذهب لمكتبي هناك في ميرافلوريس (حيث يقع القصر الرئاسي)، قريبا جدا"، وذلك وفقا لوكالة " فرانس برس ".

وأضاف زعيم المعارضة، الذي نصب نفسه رئيسا انتقاليا واعترفت به أكثر من خمسين دولة: "بالشجاعة والقوة أطلب منكم أن تثقوا بأنفسكم وبأن فنزويلا ستخرج من الظلام".

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من اتخاذ واشنطن قرار سحب كافة ممثليها الدبلوماسيين المتبقين من فنزويلا.

وفي أول إجراء للحكومة الفنزويلية الشرعية ضد غوايدو، الذي تدعمه الولايات المتحدة، قال النائب العام الفنزويلي، طارق وليام صعب، إنه سيفتح تحقيقا بحق غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا انتقاليا، "للاشتباه بتورطه في تخريب مننظومة الكهرباء الفنزويلية".

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا وكولومبيا وبيرو والإكوادور وباراغواي والبرازيل وتشيلي وبنما والأرجنتين وكوستاريكا وغواتيمالا وجورجيا ثم عدد كبيرمن الدول الأوروبية. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى مؤخرا اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده. كما اتهم مادورو الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة، كما اتهم رئيس البرلمان خوان غوايدو بانتهاك القانون والدستور، بعد إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.