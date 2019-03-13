قاضيات إيطاليات يبرئن مغتصبا لسبب استفز الجماعات النسائية

ألغت محكمة استئناف أنكونا الإيطالية حكما صدر عام 2017، لتتم بموجبه تبرئة رجلين من تهمة الاغتصاب.

وقالت وكالة آنسا الإيطالية إن هيئة المحكمة برأت المتهمين بدعوى أن الضحية "قبيحة للغاية" حتى تكون مرغوبة ويعتدى عليها.

واستفز الحكم الجماعات النسائية التي نظمت مظاهرة شارك فيها نحو 200 شخصا، عبروا عن غضبهم من قرار القضاة.

وصدر الحكم عن ثلاث نساء قاضيات، وقلن فيه إن اغتصاب شابين للامرأة "ليس له مصداقية" بسبب "المظهر الذكوري" للضحية.

جدير بالذكر أن حكم التبرئة أُلغي من قبل محكمة النقض العليا، وهي أعلى محكمة في إيطاليا، وأمرت بإعادة المحاكمة وإبطال حكم تبرئة الرجلين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وكان شابان، لم يُكشف عن اسميهما، قد أُدينا في الأصل عام 2016 بتهمة اغتصاب شابة من بيرو، حيث كان عمرها 22 عاما حين وقعت الحادثة عام 2015.