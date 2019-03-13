صحيفة: طيارو "بوينغ 737 ماكس" قدموا شكاوى حول عمل الطيار الآلي

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن اثنين على الأقل من قائدي طائرات "بوينغ 737 ماكس" في الولايات المتحدة الأمريكية، قدما شكاوى إلى السلطات بخصوص نظام عمل الطيار الآلي أثناء الإقلاع.

ونقلت الصحيفة عن قاعدة بيانات الحكومة الفيدرالية حول تقارير الحوادث أن "اثنين على الأقل من قائدي طائرات بوينغ 737 ماكس 8 في الولايات المتحدة أعربا عن مخاوفهما في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من أن مقدمة الطائرة تنحدر بشكل مفاجئ بعد تشغيل نظام الطيار الآلي".

At least two pilots, flying United States routes on the same model of Boeing jet involved in two recent crashes, filed incident reports with the federal government that raised concerns about safety and criticized a lack of training on the Boeing 737 Max 8 https://t.co/ACsMOzLDDn — Ceylan Yeginsu (@CeylanWrites) March 13, 2019

​وأضافت أن "في كلتا الحالتين، استأنف الطيارون بأمان إقلاع طائراتهم بعد إيقاف تشغيل الطيار الآلي. وقال أحد الطيارين إن انحدار مقدمة الطائرة بدأ بعد ثانيتين أو ثلاث من تشغيل النظام الآلي".

وكتب الطيار في شكواه: "لقد راجعت في عقلي نظامنا الآلي ومسار الرحلة ولكن لا يمكنني التفكير في أي سبب يستدعي من الطائرة أن تنحدر بهذه الشدة".

وكانت عدة دول، من بينها، إثيوبيا والصين والهند وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وعمان وسنغافورة والمغرب وغيرها، اتخذت قرارا مشابها، بعد حادثة سقوط الطائرة الإثيوبية من طراز "بوينغ 737 ماكس"، ومقتل 157 شخصا، كانوا على متنها.

وطلبت سلطات الطيران الفيدرالية الأمريكية من "بوينغ"، قبل نهاية أبريل/ نيسان، تعديل برنامج نظام التحكم، المصمم لتفادي سقوط الطائرة.

وخسرت "بوينغ"، وهي أكبر شركات تصنيع الطائرات في العالم، مليارات الدولارات من قيمتها السوقية، حيث هبط سهمها 5% عند الإغلاق، بعد أن تراجع 13.5% خلال التداول.

ولقي 157 شخصا من 35 بلدا مصرعهم إثر تحطم طائرة إثيوبية، صباح يوم الأحد الماضي، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، وهي في طريقها إلى مطار نيروبي.