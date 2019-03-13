تركيا توقف تشغيل 12 طائرة من طراز "بوينغ 737" حتى إشعار آخر

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية وقفها تشغيل 12 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس"، اعتبارا من اليوم "الأربعاء"، وحتى إشعار آخر.

وجاء في بيان للخطوط الجوية التركية، نشرته وكالة الأنباء التركية، "الأناضول"، أنها تولي أهمية قصوى لسلامة رحلاتها وأمن ركابها دائما.

وأكد المدير العام للشركة، بلال أكشي، حرص الشركة على سلامة رحلاتها وأمن ركابها.

3-Bu süre zarfında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün yakın yönlendirmesi ve yardımları bizim için yol gösterici olmuştur. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 12, 2019

​ولفت، في تغريدة عبر تويتر، إلى أن الخطوط قررت إيقاف تشغيل طائرات بوينغ 737 ماكس، إلى أن تزول حالة عدم اليقين بشأن المخاطر المحتملة التي تشكلها.

Sevgili Yolcularımız



1-Uçuş emniyeti ve güvenliğimiz birinci önceliğimizdir.



737 MAX uçaklarında uçuş sırasında ortaya çıkan emniyeti etkileyecek belirsizlik durumu netleşene kadar; uçaklarımız 13 Mart itibariyle ticari seferlerden çekilmiştir. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 12, 2019

​ويأتي قرار الخطوط الجوية التركية بعد إعلان وزارة النقل والبنية التحتية التركية تعليق رحلات طرازي "بوينغ 737 ماكس 8" و"بوينغ 737 ماكس 9"، بشكل احترازي، حتى إشعار آخر.

وكانت عدة دول، من بينها، إثيوبيا والصين والهند وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وعمان وسنغافورة والمغرب مصر وغيرها، اتخذت قرارا مشابها، بعد حادثة سقوط الطائرة الإثيوبية من طراز "بوينغ 737 ماكس"، ومقتل 157 شخصا، كانوا على متنها.

وطلبت سلطات الطيران الفيدرالية الأمريكية من "بوينغ"، قبل نهاية أبريل/ نيسان، تعديل برنامج نظام التحكم، المصمم لتفادي سقوط الطائرة.

وخسرت "بوينغ"، وهي أكبر شركات تصنيع الطائرات في العالم، مليارات الدولارات من قيمتها السوقية، حيث هبط سهمها 5% عند الإغلاق، بعد أن تراجع 13.5% خلال التداول.