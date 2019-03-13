ترامب للمطالبين بإقالته: كيف تعزلون أنجح رئيس في أول سنتين على مدار التاريخ

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على بيان رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية، نانسي بيلوسي، التي قالت فيه إن ترامب لا يستحق عناء الإقالة.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها على تويتر: "إنني أقدر تقديرا عاليا بيان نانسي بيلوسي بشأن الإقالة، لكن يجب على الجميع أن يتذكروا الحقيقة البسيطة وهي أنني لم أفعل أي شيء خطأ، إذ إن الاقتصاد والبطالة هما الأفضل على الإطلاق، والعسكريين والأطباء البيطريين رائعون، والعديد من النجاحات الأخرى".

I greatly appreciate Nancy Pelosi’s statement against impeachment, but everyone must remember the minor fact that I never did anything wrong, the Economy and Unemployment are the best ever, Military and Vets are great — and many other successes! How do you impeach…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2019

وتساءل ترامب: "كيف يمكنك عزل رجل يعتبره الكثيرون أنه الرئيس الأكثر نجاحا خلال السنتين الأوليين في التاريخ، خاصة إذ لم يرتكب أي خطأ".

….a man who is considered by many to be the President with the most successful first two years in history, especially when he has done nothing wrong and impeachment is for “high crimes and misdemeanors”? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2019

وكنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، قالت يوم الاثنين الماضي إنها تعارض محاولة عزل الرئيس دونالد ترامب "ما لم يكن هناك شئ مقنع وجذاب من الحزبين"، وأضافت إنه "لا يستحق عناء المحاولة".

وأشارت بيلوسي إلى أن محاولة الإقالة ستثير الانقسام في البلاد إلا إذا كان هناك شيئ مقنع وساحق وثنائي الحزبية، مؤكدة ضرورة عدم السير في هذا الطريق لأنه سيقسم البلاد.

وقد أدت القضية إلى تقسيم الديمقراطيين منذ أن أن استعادوا السيطرة على مجلس النواب في يناير/ كانون الثاني، وقدم بعض الأعضاء بالفعل مواد المساءلة، وعبروا عن دعمهم لعزل ترامب من منصبه.

© REUTERS / JONATHAN ERNST استطلاع: 59 % من الأمريكيين مع عزل ترامب

وسعى قادة الحزب الديمقراطي، بمن فيهم بيلوسي، إلى الحد من القضية، بحجة أنه يتعين على المشرعين اتباع نهج الانتظار والترقب حيث يجري المحقق الخاص، روبرت مولر ولجان الكونغرس تحقيقات مستمرة.

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها بيلوسي موقفها تجاه المطالب بإقالة ترمب، بعد سلسلة من التصريحات الحذرة تجاه الموضوع، خصوصا أن خطوة كهذه قد تحدث شرخا بين الديمقراطيين وجمهور الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

ويأتي طرح فكرة إقالة ترمب، في إطار التحقيق الذي يقوم به المحقق الخاص، روبرت مولر، حول التدخل الروسي المزعوم في الحملة الرئاسية الأمريكية لعام 2016.