5 أطفال بين 10 قتلى بإطلاق نار داخل مدرسة في البرازيل... وانتحار المنفذين

أعلنت شرطة مدينة ساو باولو البرازيلية، أن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا في مدرسة ابتدائية شوهد شابان يدخلان مبناها ويطلقان النار في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أضافت الشرطة أن بين القتلى خمسة تلاميذ وبالغا من العاملين في المبنى وشخصا كان يقف خارج المدرسة والمهاجمين.

وذكرت الشرطة في بيان مكتوب في وقت سابق أن 17 شخصا على الأقل، معظمهم أطفال، أصيبوا أيضا بأعيرة نارية في المدرسة الابتدائية ونقلوا إلى مستشفيات.

Brazil school shooting near Sao Paulo leaves at least 10 dead https://t.co/SSZILJHraH pic.twitter.com/BuakGRFMyk — CBS News (@CBSNews) March 13, 2019

وتندر وقائع إطلاق النار بالمدارس في البرازيل، رغم أنها من أعنف البلاد في العالم إذ تشهد جرائم قتل كل عام أكثر من أي بلد آخر.

وكان آخر حادث إطلاق نار كبير قد وقع في عام 2011، حيث قتل 12 طفلا بالرصاص على يد تلميذ سابق في ريو دي جانيرو.

Emergency services attend the scene after gunmen stormed a primary school in Sao Paulo and opened fire, before being killed themselves.



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وأوضحت الشرطة إن شابين كانا يرتديان أقنعة دخلا المبنى وشرعا في إطلاق النار في التاسعة والنصف صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي، وقتلا نفسيهما بالرصاص في نهاية الأمر.

وحدث إطلاق نار آخر على بعد 500 متر تقريبا من المدرسة قبل إطلاق النار داخلها بوقت قصير، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الواقعتان مرتبطتين.