وفد لجنة الدفاع في البرلمان السويدي يزور موسكو الأسبوع المقبل

أفاد السكرتير العام للجنة البرلمانية الحزبية لشؤون الدفاع في السويد، تومي أوكيسون، أن وفدا من اللجنة سيقوم بزيارة إلى موسكو الأسبوع المقبل.

© Sputnik . Evgeny Biyatov روسيا مستعدة للتعاون مع السويد في المجال الأمني

ستوكهولم — سبوتنيك . وقال أوكيسون، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، أنه سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي وزارة الخارجية الروسية ومجلس الاتحاد.

وأضاف "الغرض من زيارة موسكو، من بين أمور أخرى، هو معرفة وجهة النظر الروسية حول قضايا السياسة الأمنية في منطقة بحر البلطيق، في أوروبا ومنطقة القطب الشمالي، وكذلك بشأن تطور الأوضاع في المستقبل".

وتابع "ونسعى لمعرفة الرؤية الروسية حول شروط إجراء أنشطة نزع السلاح النووي ونزع السلاح في مجال الأسلحة التقليدية، والاطلاع على وجهة نظر روسيا فيما يتعلق بتطور الوضع في العالم أجمع".

وسيرأس الوفد رئيس اللجنة، بيورن فون زيودوف، وسيضم عددا من البرلمانيين.

يذكر أن اللجنة أيضا ستزور عاصمة بيلاروسيا، مينسك، وعاصمة أوكرانيا، كييف.

والجدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية السويدية المعنية بشؤون الدفاع، هي عبارة عن منصة يناقش فيها ممثلو الحكومة والأحزاب السياسية المختلفة في البلاد السياسة الأمنية للسويد، ويضعونها.