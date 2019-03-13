الحرب الكلامية تشتعل... نتنياهو لأردوغان: هذا مضحك

تواصل التراشق الكلامي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

أكمل نتنياهو هجومه على أردوغان عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأربعاء، مغردا "أردوغان، الديكتاتور الذي يضع عشرات آلاف منافسيه السياسيين في السجون ويرتكب إبادة جماعية بحق الأكراد ويحتل قبرص الشمالية، يلقي لي ولإسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي مواعظ حول الديمقراطية وأخلاقيات الحرب. كم هذا مضحك".

Erdogan, the dictator who sends tens of thousands of political opponents to prison, commits genocide against the Kurds, and occupies Northern Cyprus, preaches to me, to Israel, and to the Israel Defense Forces, about democracy and the ethics of war. A joke. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 13, 2019

وأضاف نتنياهو "من الأفضل ألا يتدخل في شؤون القدس، عاصمتنا على مدار 3000 سنة. أردوغان لا يمكنه إلا أن يتعلم منا كيف يجب احترام كل الديانات وحماية حقوق الإنسان".

واندلعت منذ أيام، بين نتنياهو وأردوغان، حربا كلامية مصحوبة باتهامات وسباب عقب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي قال فيها إن إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها وإنما فقط لليهود.

It’s best that he doesn’t get involved with Jerusalem, our capital for 3,000 years. Erdogan can only learn from us how to respect every religion and protect human rights. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 13, 2019

ووصف أردوغان، بكلمة ألقاها في أنقرة، نتنياهو "بالظالم الذي يقتل الأطفال الفلسطينيين وهم بعمر السبع سنوات"، داعيا إياه للـ"عودة إلى رشده".