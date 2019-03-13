روحاني: ليس هناك قوة في العالم تستطيع التفريق بين شعبي العراق وإيران

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه لا توجد قوة في العالم تستطيع التفريق بين شعبي العراق وإيران.

© Sputnik . Mikhael Klimentyev إيران: روحاني يزور العراق تلبية لدعوة رسمية من بغداد

طهران — سبوتنيك . وأكد روحاني، خلال مؤتمر صحفي عقب عودته من زيارة رسمية للعراق، اليوم الأربعاء، أن العراق هو البلد الأول للصادرات الإيرانية، مشيرا إلى أن طهران أبرمت عدة اتفاقيات في مجالات التجارة والطاقة مع العراق.

وقال روحاني "يعد العراق البلد الأول لنا فيما يتعلق بالصادرات الإيرانية، ووقعنا اتفاقيات جيدة في مجال الطاقة والتجارة والتأشيرات".

وأضاف روحاني "نافشنا الوضع الأمني والحدود وقضايا المنطقة، وتم التوقيع على مذكرات تفاهم مهمة بين البلدين".

وتابع "بحثنا مع المسؤولين العراقيين تنفيذ بنود اتفاقية 1975".

وبدأت زيارة روحاني إلى العراق، الاثنين 11 مارس، وجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين، كما التقى العديد من قادة الأحزاب ومختلف المكونات والأطياف السياسية، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية".