روحاني: ليس هناك قوة في العالم تستطيع التفريق بين شعبي العراق وإيران

وقال روحاني "يعد العراق البلد الأول لنا فيما يتعلق بالصادرات الإيرانية، ووقعنا اتفاقيات جيدة في مجال الطاقة والتجارة والتأشيرات".
وأضاف روحاني "نافشنا الوضع الأمني والحدود وقضايا المنطقة، وتم التوقيع على مذكرات تفاهم مهمة بين البلدين".
وتابع "بحثنا مع المسؤولين العراقيين تنفيذ بنود اتفاقية 1975".
وبدأت زيارة روحاني إلى العراق، الاثنين 11 مارس، وجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين، كما التقى العديد من قادة الأحزاب ومختلف المكونات والأطياف السياسية، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية".
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