مجلس العموم البريطاني يصوت لصالح تعديل يمنع حدوث الـ"بريكست" دون اتفاق

صوت مجلس العموم البريطاني على قرار يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بـ312 صوتا مقابل 308 ضد القرار.

القاهرة - سبوتنيك. صوت المجلس في جلسة مساء اليوم الأربعاء، على تعديل في اتفاق "بريكست" يمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ب312 صوتا مقابل 308 أصوات ضد التعديل.

© REUTERS / REUTERS TV البرلمان البريطاني يرفض مجددا خطة ماي بشأن البريكست

ورفض ال مجلس ، أمس الثلاثاء، الاتفاق المعدل بشأن "بريكست"، إذ صوت 391 نائبا ضد الصفقة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، فيما أيدها 242 نائبا، ليكون هذا الرفض الثاني من قبل البرلمان للمصادقة على الاتفاق.

ورفض مجلس العموم اتفاق الخروج في تصويت في يناير/ كانون الثاني الماضي، بأغلبية 432 صوتا مقابل 202 صوت، وكانت تلك أكبر هزيمة تتلقاها حكومة في تاريخ بريطانيا، بحسب "بي بي سي".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الجمعة الماضي، حذرت برلمان بلادها وطالبته بالتوصيت لصالح الخطة، التي توصلت إليها مع قادة الاتحاد الأوروبي، حول خروج بريطانيا من المنظمة "بريكست"، محذرة من أن التأخير في التوصل لاتفاق قد يؤدي لاستفتاء ثان حول الخروج.

وقالت ماي، أمام أعضاء مجلس العموم، أمس الثلاثاء: "من الواضح لي وللجميع أنه أمام أعضاء مجلس العموم الليلة خيارين، فإما دعم اتفاق بريكست، وبمتقضاه نغادر الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق، أو المجازفة برفضه، وهكذا لن يكون هناك خروج أو اتفاق".

© AP Photo / EMMANUEL DUNAND بارنييه: لن تكون هناك فترة انتقالية قبل موافقة البرلمان البريطاني على "خطة ماي"

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت بدء العمل بخطة طوارئ، تحسبا لعدم موافقة البرلمان البريطاني على مسودة الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يبدأ تنفيذ 14 خطوة لضمان مصالح المواطنين والشركات الأوروبية في بريطانيا، في حال عدم التوصل لاتفاق.

وتسعى ماي للحصول على ضمانات قانونية وسياسية من زعماء الاتحاد الأوروبي، بشأن ترتيبات الوضع الخاص للحدود بين أيرلندا، العضو بالاتحاد وإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني، بما يضمن عدم قيام "حدود جامدة" بينهما.

وكان ميشيل بارنييه، كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى بشأن خروج بريطانيا من التكتل الـ"بريكست"، وقال إنه لن تكون هناك فترة انتقالية مع بريطانيا دون التوصل لاتفاق للانسحاب من التكتل.

وأضاف بارنييه، اليوم الثلاثاء 12 مارس/ أذار، إن بريطانيا لن تحصل على فترة انتقالية قبل الـ"بريكست"، إذا لم يصدق مجلس العموم البريطاني على خطة الخروج.