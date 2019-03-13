مجلس العموم البريطاني يصوت لصالح تعديل يمنع حدوث الـ"بريكست" دون اتفاق

القاهرة - سبوتنيك. صوت المجلس في جلسة مساء اليوم الأربعاء، على تعديل في اتفاق "بريكست" يمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ب312 صوتا مقابل 308 أصوات ضد التعديل.
ورفض مجلس العموم اتفاق الخروج في تصويت في يناير/ كانون الثاني الماضي، بأغلبية 432 صوتا مقابل 202 صوت، وكانت تلك أكبر هزيمة تتلقاها حكومة في تاريخ بريطانيا، بحسب "بي بي سي".
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الجمعة الماضي، حذرت برلمان بلادها وطالبته بالتوصيت لصالح الخطة، التي توصلت إليها مع قادة الاتحاد الأوروبي، حول خروج بريطانيا من المنظمة "بريكست"، محذرة من أن التأخير في التوصل لاتفاق قد يؤدي لاستفتاء ثان حول الخروج.
وقالت ماي، أمام أعضاء مجلس العموم، أمس الثلاثاء: "من الواضح لي وللجميع أنه أمام أعضاء مجلس العموم الليلة خيارين، فإما دعم اتفاق بريكست، وبمتقضاه نغادر الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق، أو المجازفة برفضه، وهكذا لن يكون هناك خروج أو اتفاق".
وتسعى ماي للحصول على ضمانات قانونية وسياسية من زعماء الاتحاد الأوروبي، بشأن ترتيبات الوضع الخاص للحدود بين أيرلندا، العضو بالاتحاد وإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني، بما يضمن عدم قيام "حدود جامدة" بينهما.
وكان ميشيل بارنييه، كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى بشأن خروج بريطانيا من التكتل الـ"بريكست"، وقال إنه لن تكون هناك فترة انتقالية مع بريطانيا دون التوصل لاتفاق للانسحاب من التكتل.
وأضاف بارنييه، اليوم الثلاثاء 12 مارس/ أذار، إن بريطانيا لن تحصل على فترة انتقالية قبل الـ"بريكست"، إذا لم يصدق مجلس العموم البريطاني على خطة الخروج.
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