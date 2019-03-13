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    انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

    الأول من نوعه... إجراء عسكري إسرائيلي في ألمانيا

    © REUTERS / Amir Cohen
    العالم
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    قال موقع إلكتروني عبري إن الجيش الإسرائيلي سيقوم بمهمة عسكرية تاريخية في ألمانيا.

    ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم، الأربعاء، أن المئات من عناصر كتيبة الاستطلاع التابعة للواء المظليين الإسرائيلي سيشاركون في مناورة عسكرية دولية على الأراضي الألمانية.

    جنود من إسرائيل ينظرون إلى الجانب السوري من الجولان المحتل
    © REUTERS / Ronen Zvulun
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    وأضاف الموقع العبري أن المناورة العسكرية الدولية ستستمر لأكثر من عشرة أيام، بمشاركة عشرات الدول، بما في ذلك قوات من الجيش الألماني، والبريطاني، والأمريكي.

    وأوضح الموقع الإلكتروني أن المناورة العسكرية الدولية تعتبر الأولى من نوعها، كونها ستحاكي سيناريوهات الحرب الشاملة، بما في ذلك تبادل الخبرات العسكرية بين القوات المختلفة، وإن اعتبر الموقع أن هذه المناورة ستكون جزءا مشتركا مع قوات حلف "الناتو".

    يذكر أنه جرت خلال الأشهر الأخيرة الماضية سلسلة من اللقاءات بين مندوبين عن الجيش الإسرائيلي والبريطاني والأمريكي للتجهيز للمناورة التي سيطلق عليها اسم  "ALLied spirit".

    وأشار الموقع الإلكتروني العبري إلى أن ضباط الجيش الإسرائيلي اقترحوا على نظرائهم الألمان ضرورة التدريب على الحرب في أماكن مفتوحة، وأخرى مغلقة، والتدريب على إخلاء الجرحى وعلاجهم أثناء المناورات نفسها، مع تبادل المعلومات.

    وعزى الموقع الإخباري الإسرائيلي أهمية مشاركة الجيش الإسرائيلي في مثل هذه المناورات العسكرية الدولية إلى التدريب على مكافحة ومواجهة التهديدات المختلفة، ومحاكاة الجيوش الأخرى، والتدريب على تبادل معلومات لوجستية وغيرها أثناء رحى المناورات نفسها.

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    الكلمات الدلالية:
    حلف الناتو, الجيش الإسرائيلي, أمريكا, بريطانيا, ألمانيا, أمريكا, إسرائيل
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