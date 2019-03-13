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    تريزا ماي بعد رفض البرلمان البريطاني خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية

    بعد الهزيمتين المذلتين... شالكة يسخر من رئيسة وزراء بريطانيا

    © REUTERS / REUTERS TV
    العالم
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    سخر نادي شالكة الألماني من رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بتغريدة طريفة بعد هزيمة الفريق المذلة في دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الثلاثاء.

    وبعد تعرضه لهزيمة ساحقة بنتيجة 0-7 على يد مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، نشر أسطورة كرة القدم الإنجليزية غاري لينيكر، تغريدة على حسابه الشخصي، شبه بها هزيمة الألمان، بهزيمة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا القاسية، في تصويت "اتفاق بريكست المعدل"، الثلاثاء. وذلك بحسب "سكاي نيوز".

    وصوت البرلمان البريطاني ضد الاتفاق المعدل على "بريكست" الذي توصلت إليه ماي، بأغلبية 391 صوتا مقابل 242، بعدما أخفقت المحادثات التي أجرتها، في اللحظات الأخيرة، مع زعماء الاتحاد، في تبديد مخاوف منتقديها.

    وكتب لينيكر خلال المباراة على حسابه الشخصي: "على هذا النسق ستكون خسارة شالكة بنفس سوء خسارة رئيسة وزرائنا".

    وجاء الرد من الحساب الرسمي لنادي شالكة الألماني: "أود أن أرى تيريزا ماي وهي تدافع أمام ليروي ساني (نجم مانشستر سيتي)".

    وحققت تغريدة نادي شالكة تفاعلا إيجابيا هائلا على موقع "تويتر"، وحصلت على أكثر من 105 ألف إعجاب، فيما أعيد نشرها أكثر من 30 ألف مرة.

    وكان نجم مانشستر سيتي، ليروي ساني، وهو لاعب شالكة السابق، قد تألق خلال اللقاء، وسجل هدفا وصنع 3 آخرين، ليصعد بفريقه لربع نهائي دوري الأبطال.

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    الكلمات الدلالية:
    بريطانيا, ألمانيا, مانشستر سيتي, تيريزا ماي, ألمانيا, بريطانيا
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