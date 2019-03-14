عرض أمريكي "مغر" لبولندا لمحاصرة روسيا

تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تضييق الخناق على روسيا من خلال زيادة عدد القواعد العسكرية في البلدان المجاورة لموسكو، كإجراء وقائي من أي تحركات روسية قد تكون تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

© Sputnik . Stringer بولندا تشتري صواريخ أمريكية جديدة بملايين الدولارات

وأشارت موقع " Defense One " الأمريكي أن هناك مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وبولندا بشأن نشر قوات أمريكية دائمة على الأراضي البولندية، وبحسب الموقع فإن الإعداد للاتفاقية المشتركة بين البلدين ستستغرق ستة أشهر أو سنة بأحسن الأحوال.

واجتمع نائب وزير الدفاع الأمريكي، جون رود، مع مسؤولين بولنديين في وارسو، يوم أمس الأربعاء، وتم التطرق إلى المواضيع المشتركة ومنها إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة في بولندا.

وقالت كاثرين ويلبارغر: "لقد قدمنا ​​في رأينا اقتراحا جادا ونعمل بالفعل على القضايا الفنية هذا الأسبوع ونأمل أن يكون لدينا بعد هذا الاجتماع أساس متين لمزيد من العمل".

كما أشارت ويلبارغر: "إذا قبل الجانب البولندي الاقتراح الأمريكي فسيتم نقل تطوير هذه الاتفاقية الفنية إلى مسؤولية وزارة الخارجية الأمريكية". وأضافت "قد يستغرق الإعداد النهائي للاتفاق من ستة أشهر إلى سنة".