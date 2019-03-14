عرض أمريكي "مغر" لبولندا لمحاصرة روسيا

واجتمع نائب وزير الدفاع الأمريكي، جون رود، مع مسؤولين بولنديين في وارسو، يوم أمس الأربعاء، وتم التطرق إلى المواضيع المشتركة ومنها إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة في بولندا.
وقالت كاثرين ويلبارغر: "لقد قدمنا في رأينا اقتراحا جادا ونعمل بالفعل على القضايا الفنية هذا الأسبوع ونأمل أن يكون لدينا بعد هذا الاجتماع أساس متين لمزيد من العمل".
كما أشارت ويلبارغر: "إذا قبل الجانب البولندي الاقتراح الأمريكي فسيتم نقل تطوير هذه الاتفاقية الفنية إلى مسؤولية وزارة الخارجية الأمريكية". وأضافت "قد يستغرق الإعداد النهائي للاتفاق من ستة أشهر إلى سنة".
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